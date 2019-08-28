Украл технологию: пионеру беспилотных машин грозит тюрьма

Печально известному экс-инженеру Google Энтони Левандовски были предъявлены обвинения по 33 случаям кражи интеллектуальной собственности. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере $250 тыс.

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Левандовски стоял у истоков технологии беспилотных автомобилей и когда-то был ближайшим соратником сооснователя Google Ларри Пейджа.

Теперь же федеральный прокурор обвиняет 39-летнего инженера в краже 14 тыс. конфиденциальных документов, содержащих информацию об исследованиях Google в сфере беспилотного транспорта.

Сообщается, что файлы были похищены незадолго до того, как Левандовски уволился из Google в 2016 году.

Вскоре после этого он основал собственную компанию Otto, которая впоследствии была куплена Uber. В похищенных документах, в том числе, содержались схемы печатных плат, использующихся в технологии получения и обработки информации об объектах с помощью активных оптических систем, так же известной как лидар. Лидары широко используются в автомобилях с автопилотом.

Учитывая, что у материнской компании Google есть собственное подразделение беспилотных автомобилей Waymo, поступок Левандовски выглядит как передача секретной информации прямому конкуренту на рынке. В 2017 году Waymo подает в суд, заявив о том, что Энтони Левандовски украл данные, представляющие коммерческую тайну.

При этом из-за пункта в контракте Waymo не мог судиться с Левандовски напрямую — вместо этого иск был подан против компании Uber, на которую в то время работал инженер.

Впрочем, почти сразу после возбуждения иска Uber уволил Левандовски, выразив публичные сожаления за его найм. Обе компании, в которых успел поработать Энтони Левандовски, описывали инженера как весьма «проблематичного» сотрудника. По информации The New Yorker во время работы в Google он тайно модифицировал программное обеспечение беспилотников, чтобы автомобили могли ездить по тем маршрутам, которые были запрещены из соображений безопасности.

Левандовски часто ругался с руководством, осуждая их неторопливый и очень осторожный подход к технологии автопилота.

Как сообщил New York magazine, однажды инженер публично выразил свои сожаления группе сотрудников Uber из-за того, что первая смерть с участием беспилотника случилась не в их компании — речь идет о фатальной аварии Tesla в 2016 году.

Хотя Левандовски и опровергает, что он когда-либо говорил что-то подобное, эти слова стали пророческими — в марте 2018 года автомобиль Uber, следующий на автопилоте, сбил насмерть перехода в Темпе, штат Аризона.

В феврале 2018 года дело неожиданно закончилось внесудебным соглашением между двумя компаниями — Uber согласился выплатить Waymo сумму в размере 0,33% своего капитала, что составляет около $250 млн.

Тем не менее, делом Левандовски заинтересовался федеральный прокурор, что привело к иску против него самого. Следующее слушание пройдет 4 сентября, а до того момента инженер был отпущен под залог в размере $2 млн и браслетом на лодыжке. Сторона обвинения настаивала, что Левандовски может сбежать, учитывая его материальное положение и двойное американо-французское гражданство, но адвокат указал на тот факт, что его подопечный самостоятельно сдался властям. В результате судья согласился на освобождение под залог.

«Уже более десяти лет Энтони Левандовски является ведущим инноватором в отрасли технологий беспилотных автомобилей. Он ничего ни у кого не крал. Это дело повторяет обвинения по делу, которое было урегулировано более полутора лет назад.

Загрузка документов, о которых идет речь, произошла, когда Энтони все еще работал в Google, а значит ему и его команде было разрешено использовать эту информацию.

Ни один из этих предположительно секретных файлов никогда не передавался Uber или какой-либо другой компании. В течение последних двух лет Энтони продолжал заниматься разработкой новых инновационных технологий безопасного вождения для развития этой новаторской отрасли. Энтони невиновен, и мы с нетерпением ждем, чтобы доказать это на суде», — заявили адвокаты Левандовски.

Впрочем, прокурор по этому делу Дэвид Андерсон все же настаивает на том, что кража собственности имела место быть.

«У каждого из нас есть право сменить работу. Но ни у кого из нас нет права набивать карманы, выходя из двери. Воровство — это не инновации», — утверждает Андерсон.