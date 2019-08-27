Секретный проект: Huawei поучаствует в переписи россиян

Китайский производитель электроники Huawei ведет переговоры с Россией о поставке 360 тыс. планшетов, на которые будет установлена ОС «Аврора», принадлежащей «Ростелекому», сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. При этом сообщается, что планшеты будут использованы для грядущей переписи населения в РФ, которая пройдет в 2020 году.

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«Это пилотный проект. Мы рассматриваем его как первый этап запуска российской операционной системы на устройствах Huawei», — заявил один из источников агентства.

Второй источник заявил о том, что компания Huawei выразила свою заинтересованность этим сотрудничеством и уже предоставила образцы планшетов.

Известно, что «Ростелеком» был назначен единственным поставщиком цифровых услуг для переписи населения в следующем году. Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе компании, она обсуждает вопросы взаимодействия Huawei при участии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

«В настоящее время рассматриваются различные варианты сотрудничества. Детали пока не озвучиваем», — сообщил представитель «Ростелекома».

В пресс-службе пояснили, что в рамках Всероссийской переписи населения 2020 году впервые большая часть данных будет собираться в цифровом виде — либо с помощью планшета, либо при самостоятельном заполнении анкеты на портале госуслуг. При этом поставщик устройств, которыми будут снабжены переписчики, будет определен осенью 2019 года на открытом конкурсе.

«Газета.Ru» направила запрос в пресс-службу Huawei, но там отказались комментировать вероятное сотрудничество по причине конфиденциальности его деталей.

С тех пор, как Huawei оказалась под санкциями США добавившей компанию в «черный список», китайскому бренду необходимо найти альтернативу операционной системе Android, принадлежащей американскому IT-гиганту Google. Если торговая война между Америкой и Китаем не закончится благополучно, то Huawei и Google не смогут продолжать сотрудничество, а значит китайские устройства останутся без ОС.

В июне текущего года появилась информация о том, что в качестве замены Android Huawei рассматривает и «Аврору». Сообщается, что такую перспективу обсуждали главный исполнительный директор Huawei Го Пин и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков накануне Петербургского международного экономического форума.

Другой источник утверждает, что возможный переход Huawei на «Аврору» обсуждался и на встрече президента России Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина.

Кроме того, Huawei занимается разработкой собственной операционной системы HongMeng, которая за пределами Китая будет известна как HarmonyOS. Впервые она была представлена широкой публике в начале августа.

Впрочем, аналитики скептически относятся к Harmony и не уверены, что она сможет занять свое место на рынке. Дело в том, что в разработке операционной системы самым сложным является создание экосистемы с поддержкой приложений, что часто является камнем преткновения даже для крупных компаний.

Так, например, случилось с Microsoft, которая пыталась внедрить Windows Phone, но в конце концов признала свой проект провальным. От собственной ОС Tizen отказалась и Samsung — профильные издания назвали ее «бледной копией Android без каких-либо приложений».

Кроме того, если для китайских пользователей HarmonyOS может вполне оказаться адекватной альтернативой Android, то для европейского рынка такая ОС явно не подойдет.

Таким образом, отсутствие поддержки Google может сильно навредить бизнесу Huawei в Европе.

Известно, что претензии США к Huawei начались еще два года назад, когда президент Трамп запретил правительственным учреждениям закупать оборудование китайского производителя якобы из соображений национальной безопасности. Американские власти обвинили Huawei в шпионаже в пользу правительства Китая, но при этом до сих пор этому факту нет ни одного доказательства. Huawei оказалась на линии огня в процессе торговой войны и продолжает нести потери из-за неспособности двух стран договориться. По словам основателя компании Жэнь Чжэнфэя, предварительные убытки Huawei от американских санкций составляют $30 млрд, и это еще не предел.