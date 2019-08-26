Молчали три года: Facebook скрывала правду о Cambridge Analytica

Скандал с Facebook и Cambridge Analytica стал известен общественности весной прошлого года — тогда СМИ сообщили о том, что британская аналитическая компания воспользовалась личными данными 87 млн юзеров социальной сети для продвижения избирательной кампании Дональда Трампа. Сама социальная сеть, в том числе и в показаниях Конгрессу США, утверждала, что узнала о потенциальном злоупотреблении пользовательской информацией только в декабре 2015 года.

Реклама

Однако, опубликованные в сети внутренние письма сотрудников компании доказывают, что впервые сотрудники Facebook начали подозревать неладное еще в сентябре 2015 года, сообщает The Verge.

Неизвестный человек, чье имя было удалено из переписки, сообщил в электронном письме от 22 сентября, что Cambridge Analytica является «самой крупной и самой агрессивной компанией, связанной с консерваторами» в сфере переработки данных из социальных сетей в профиль избирателя.

В письме говорится о том, что Cambridge Analytica — «подозрительная (если не сказать больше) компания», которая «глубоко проникла на наш рынок».

В дальнейшей переписке сотрудники обсуждают, является ли сбор информации, устроенный британской компанией, законным, и насколько он соответствует политике Facebook. Некий сотрудник призывает решить этот вопрос «как можно скорее», но эта история так и не получила ни продолжения, ни конкретного вывода.

Юридический представитель Facebook Пол Грюваль утверждает, что социальная сеть не солгала Конгрессу США — якобы руководство узнало, что профессор Александр Коган продает личные данные пользователей в Cambridge Analytica только в декабре 2015 года. При этом дискуссия датируемая сентябрем этого же года связана с другими практиками компании.

«В Facebook не знали о том, что Коган продал информацию Cambridge Analytica, до декабря 2015 года. Мы заявили об этом под присягой и от этих слов не отказываемся», — заявил Грюваль.

Тем не менее, присяга Facebook и ее руководителей не представляет собой отдельного интереса.

Гораздо важнее два других факта — Cambridge Analytica попала под подозрение социальной сети еще в сентябре 2015 года, и компания оказалась абсолютно не готова к тому масштабу, с которым Cambridge Analytica и подобные ей компании злоупотребляли политикой приватности, чтобы собирать пользовательские данные.

Широкая публика узнала о Cambridge Analytica лишь три года спустя, в марте 2018 года, когда стало известно о том, что британская компания использовала данные 87 млн пользователей Facebook для президентской кампании Трампа.

Cambridge Analytica — филиал частной британской компании SCL Group, который был специально создан для работы в Америке. Сотрудники Cambridge Analytica занимались сбором данным об американцах, составляя так называемый «психографический портрет» избирателя, что позволяло более эффективно использовать возможности агитации.

Известно, что компания воспользовалась информацией, полученной от профессора Кембриджского университета Александра Когана. Ученый создал приложение для Facebook, которое называлось thisisyourdigitallife и якобы предсказывало поведение конкретного пользователя и формировало его психологический портрет.

Как утверждал Коган, собранные им данные предназначались исключительно для «академических целей».

Тем не менее, профессор передавал эти данные Cambridge Analytica, а также другой компании, занимающейся сбором личной информации, Eunoia Technologies. Эта передача происходила вопреки строгим правилам Facebook, которая обещает неприкосновенность персональных данных своих пользователей.

В июле 2019 года Федеральная торговая комиссия (FTC) США оштрафовала Facebook на рекордную сумму в $5 млрд за утечку данных в ходе скандала с Cambridge Analytica.

«Штраф в $5 млрд для Facebook является крупнейшим из когда-либо наложенных на компанию в связи с нарушением приватности пользователей. Он почти в 20 раз больше, чем самый большой штраф за нарушение частной жизни или безопасности данных, когда-либо примененный в мире», — говорится в официальном пресс-релизе FTC.

Многие СМИ раскритиковали решение регулятора, назвав его победой для Марка Цукерберга. При этом указывалось на тот факт, что сумма штрафа не является значительной для компании, чей бюджет измеряется миллиардами долларов.

Кроме того, штраф вряд ли повлияет на фундаментальную проблему, которая вызывает противоречия между Facebook, его пользователями и регуляторами — бизнес-модель социальной сети строится на сборе огромных массивов данных, чтобы потом продавать их рекламодателям, а значит пока Facebook существует, он будет собирать информацию о пользователях и отдавать ее третьим лицам.