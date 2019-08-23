«Прятались за VPN»: YouTube блокирует аккаунты, связанные с Гонконгом

Google объявил о блокировке 210 YouTube-каналов, которые были причастны к «координированной операции» по оказанию влияния на ситуацию вокруг неутихающих протестов Гонконге. Об этом говорится в официальном блоге компании.

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Как сообщил представитель Google Шейн Хантли, занимающийся анализом угроз, предпринятые меры являются частью миссии компании, которая заключается в защите пользователей, а также сохранении целостности платформы. По словам Хантли, заблокированные каналы вели «координированную» деятельность, загружая ролики, связанные с митингами в Гонконге.

Известно, что владельцы этих аккаунтов использовали VPN и другие сервисы, чтобы скрыть свое происхождение.

В Google добавили, что блокировка этих YouTube-каналов является продолжением тех мер, о которых объявили на текущей неделе Twitter и Facebook. Платформа Twitter удалила 936 аккаунтов, которые использовались, чтобы «посеять политический раздор».

По словам представителя компании, все эти аккаунты были зарегистрированы в Китае — их авторы проводили координированные атаки, чтобы дискредитировать митинги в Гонконге.

Социальная сеть Facebook отчиталась о блокировке семи публичных страниц, трех групп и пяти пользовательских аккаунтов.

«Они часто публиковали местные новости, включая те, которые относились к продолжающимся протестам в Гонконге. Несмотря на то, что люди, которые стоят за этим, пытались скрыть свои личности, наше расследование подтверждает, что они связаны с правительством КНР», — заявил глава отдела по кибербезопасности Facebook Натаниэль Гляйхер.

При этом критерии блокировки тех или иных аккаунтов неизвестны и, как показала практика, не всегда отличаются точностью.

Так, 24-летний студент одного из колледжей Лондона Лука Ивежич заявил о том, что его Twitter-аккаунт @TechPoliticist был заблокирован, так как он якобы связан с китайским правительством.

Ижевич родился в Хорватии и никогда не был в Китае. Не так давно он закончил писать свою диссертацию на тему дезинформации в интернете. По его словам, «немного иронично», что был заблокирован именно его аккаунт.

Отец Луки Марин Ивежич, который занимается кибербезопасностью в компании PriceWaterhouseCoopers, также утверждает, что в удалении аккаунта его сына «нет никакого смысла».

Когда »Би-би-си» связался с Twitter, администрация продолжила стоять на своем: «После дальнейшего расследования подтвердилась информация о том, что аккаунт был скомпрометирован и связан с сетью дезинформации, о которой мы говорили в своем заявлении».

Протесты в Гонконге вошли в активную фазу в июне 2019 года и являются одним из самых серьезных вызовов, с которыми пришлось столкнуться президенту Китая Си Цзиньпину с тех пор, как он пришел к власти в 2012 году.

Причиной этому стал законопроект об экстрадиции преступников на материковый Китай. Протестующие, количество которых составило до одного миллиона человек, выступили против этой инициативы, посчитав, что законопроект может быть использован для передачи китайским властям диссидентов.

Несмотря на то, что рассмотрение документа было отложено, протесты не закончились.

Теперь люди на улицах пытаются привлечь внимание властей к более широкому кругу проблем, связанных с демократией.

Twitter, Facebook и YouTube заблокированы на материковом Китае, но доступны на территории Гонконга. Все три компании попали под шквал критики в связи с тем, что они показывали рекламные объявления от китайских государственных СМИ, например China Central Television, или CCTV, которые активно пытались дискредитировать митинги в Гонконге.

В связи с этим Twitter объявил о том, что теперь он запрещает государственным СМИ распространять рекламу через свою социальную сеть.

Отмечается, что аккаунты могут использовать свои учетные записи для трансляции определенной информации, но не для рекламы. Уточняется, что новые правила не будут касаться независимых общественных каналов, а также организаций, финансируемых налогоплательщиками.