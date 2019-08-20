«Выживи или умри»: глава Huawei объявил мобилизацию

Несмотря на оптимистичный настрой главы Huawei Рен Женфея, положение его компании на рынке не становится лучше. В связи с американскими санкциями, мешающими бренду вести свой бизнес во всем мире, основатель Huawei принял решение сделать ставку на новые проекты. Во внутреннем письме всем сотрудникам Рен Женфей указал на то, что компания переживает такой момент своей истории, когда «мы либо выживем, либо умрем», сообщает Bloomberg.

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Глава Huawei потребовал от всех сотрудников с неполной загруженностью сформировать «отряды коммандос», которые займутся созданием новых проектов.

При этом те сотрудники, которые не справятся со своей задачей, будут уволены либо потеряют часть своей заработной платы.

Больнее всего санкции со стороны США, запрещающие Huawei торговать с американскими компаниями, ударили по сегменту, занимающемуся продажей смартфонов. Согласно отчету Huawei, в 2019 году будет продано на 60 млн меньше гаджетов, чем это планировалось изначально. В 2018 году поставки смартфонов Huawei выросли на 34% и составили 206 млн устройств.

В первом квартале 2019 года продажи китайского вендора увеличились на 50% — при этом показатели прямых конкурентов Samsung и Apple сократились. Во втором квартале, когда санкции уже принесли первые потери, прирост составил лишь скромные 8,3%.

Накануне стало известно, что американские власти отсрочили введение ограничений для Huawei еще на три месяца. Как сообщил министр торговли США Уилбур Росс, американские компании из провинции, зависимые от Huawei, смогут за эти 90 дней привести в порядок свои дела.

Кроме того, Росс заявил о решении включить в «черный список» Министерства торговли США еще 46 дочерних предприятий Huawei, так как они представляют собой угрозу национальной безопасности.

В Huawei отреагировали на эту новость, назвав решение политически мотивированным. По мнению руководства, действия американских властей нарушают базовые принципы конкуренции на свободном рынке.

«США не добьются лидерства в сфере технологий путем оказания давления на Huawei. Мы призываем Америку прекратить несправедливое отношение к Huawei и исключить компанию из черного списка», — говорится в официальном сообщении компании.

На прошлой неделе глава Huawei Рен Женфей объявил о планах провести полную реорганизацию своей компании в течение пяти лет. По его словам, за это время он создаст некую «железную армию», которая поможет Huawei победить в торговой войне с Дональдом Трампом.

«Мы должны провести реорганизацию в суровых и сложных условиях, создав непобедимую железную армию, которая поможет нам победить», — сказал глава Huawei в своем послании.

Вероятно, что слова о «железе» являются отсылкой к тому, что Huawei готовится выпускать собственные компоненты для своих гаджетов, не рассчитывая на американские детали. В начале лета Рен Женфей выразил уверенность в том, что его компания сможет создать собственные решения взамен тех, которые она потеряла, но на это потребуется время.

О внесении Huawei в черный список американскими властями стало известно в мае 2019 года.

Кроме того, в прошлом году американским спецслужбам и правительственным агентствам запретили пользоваться оборудованием Huawei, так как продукты китайского вендора якобы могут навредить нацбезопасности страны.

После этого администрация Трампа рекомендовала и другим странам последовать ее примеру и отказаться от Huawei.

Вскоре после введения новых санкций Huawei подала в суд на США, утверждая, что закон, по которому правительственные агентства не могут закупать продукцию от китайских IT-компаний, является неконституционным.

Иск указывает на положение закона о национальной обороне США [National Defense Authorization Act, NDAA]. В параграфе 889 говорится о том, что американским ведомствам на правовом уровне запрещено пользоваться оборудованием от Huawei и ее конкурента ZTE. Обе компании четко прописаны в формулировке закона.

Теперь же Huawei подает в суд документ, который в юриспруденции называется «запросом на упрощенное судопроизводство».

Китайский вендор требует от суда решить дело в его пользу, потому что предыдущий запрет, по мнению компании, противоречил американским законам — как NDAA, так и Конституции США.

Если суд удовлетворит иск Huawei, то внесение компании в черный список будет также признано незаконным и производитель сможет продолжить свою деятельность в стране. Суд восточного округа Техаса назначил заседание по этому делу на 19 сентября текущего года.