«Веский аргумент»: в чем Тим Кук убедил Трампа

Власти США вводят пошлину в размере 10% на продукцию, ввозимую из Китая, объемом в $300 млрд. Новые тарифы будут внедряться в два этапа: начиная с 1 сентября появится налог на «умные» часы и колонки, фитнес-трекеры, а также Bluetooth-наушники, а с 15 декабря — на смартфоны, ноутбуки и планшеты.

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Одной из тех, кто пострадает от этих санкций, станет компания Apple, чье производство практически полностью расположено на территории Китая. Глава бренда Тим Кук не раз встречался с президентом США Дональдом Трампом, чтобы лично указать на то, что новые пошлины навредят не только китайским, но и американским компаниям. Тем не менее, глава государства игнорировал все предупреждения, ограничившись советом перенести «яблочные» фабрики в Штаты.

Когда до сентября осталось две недели, Тиму Куку неожиданно удалось найти такой аргумент, который убедил Трампа в том, что он, возможно, погорячился с пошлинами. Сам президент назвал доводы Кука «очень вескими».

«Очень хорошо провел встречу с Тимом Куком. Я его очень уважаю. Тим говорил со мной о пошлинах. Он привел хороший пример о главном конкуренте [Apple] Samsung, который не будет платить налог, потому что они расположены в Южной Корее», — заявил Дональд Трамп журналистам в аэропорту Нью-Джерси, когда глава государства возвращался в Белый дом.

«Apple тяжело платить пошлину, если они хотят конкурировать с компанией, которая их не платит. Я спросил, насколько это хороший конкурент. Он [Тим Кук] ответил, что очень хороший... Мне показалось это очень веским аргументом, так что я над этим подумаю», — продолжил американский лидер.

В отличие от Apple, производство Samsung не сосредоточено в одной стране — фабрики компании расположены как в Китае, так и во Вьетнаме и Южной Корее, где находится штаб-квартира бренда. У «яблока», напротив, все важные компоненты, а также большинство гаджетов производятся на территории КНР, где содержание заводов, а также рабочих обходится гораздо дешевле.

Если же пошлины вступят в силу и Apple не сможет их избежать, это приведет к подорожанию устройств компании, которые и так считаются одними из самых дорогих на рынке. Впрочем, как ранее отмечал президент Трамп, «американцы смогут это [подорожание iPhone] пережить».

Помимо прочего, Трамп не забыл высказаться касательно ситуации с китайской компанией Huawei, попавшей в черный список Торговой комиссии США.

Президент заявил о том, что, вероятно, не будет продлевать для Huawei временную генеральную лицензию и давать отсрочку, а также вести любые дела с компанией. По словам Трампа, в настоящее время он не хочет иметь никаких дел с китайской компанией Huawei.

«Более вероятно то, что мы не будем вести с ними дела, я вообще этого не хочу», — отметил Трамп.

Также американский лидер назвал причину такого настроения по отношению к Huawei — как утверждает Трамп, эта китайская компания является угрозой для национальной безопасности США.

В марте 2019 года во время очередной встречи с главой Apple Дональд Трамп забыл имя генерального директора Тима Кука, вместо этого назвав его «Тимом Эпплом». Конфуз американского президента попал на видео.

Trump just called Apple CEO Tim Cook "Tim Apple" pic.twitter.com/gTHHtjWvc9 — Sean O'Kane (@sokane1) March 6, 2019

«Мы будем наращивать рабочую силу, потому что нам придется это сделать. Столько новых компаний появляется. Такие люди, как Тим, постоянно движутся вперед и делают те вещи, которые я хотел бы делать правильно с самого начала. Я говорил: «Тим, вам следует начать делать это здесь», и вы именно так поступали. Вы действительно много вкладываете в нашу страну. Мы очень ценим это, Тим Эппл», — заявил Трамп.

После этого инцидента Тим Кук временно сменил имя в своем аккаунте в твиттере — рядом с именем Кука появился логотип компании в виде яблока, символизирующий фамилию «Эппл».

Что интересно, Дональд Трамп отрицает, что он перепутал имя генерального директора Apple, назвав все сообщения об этом «фейками».

«Президент сказал, что он действительно сказал: «Тим Кук Эппл» очень быстро, а часть фразы «Кук» была мягкой. Но все, что слышалось из «фальшивых новостей» — это «Тим Эппл», — рассказал корреспондент Axios Джонатан Суон со ссылкой на собственные источники.