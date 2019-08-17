«Не могу молчать»: Google обвинили в дискриминации

Всего спустя десять дней после публикации беременной сотрудницы Google, пожаловавшейся на дискриминацию со стороны начальства, появилось еще одно письмо, рассказывающее о токсичной атмосфере внутри компании.

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На этот раз автором письма выступил анонимный темнокожий мужчина, который уже не работает в Google, но все равно опасается мести со стороны руководства. По его словам, во время своей работы он много раз сталкивался с проявлениями расизма, и теперь «больше не может молчать».

«За последние пять лет я слышал, как мои коллеги оскорбляли мигрантов... пародировали людей, которые говорят на других языках, отказывали «цветным» кандидатам без особой причины», — заявил экс-сотрудник. По его словам, быть темнокожим в Google — это «тяжкое бремя».

Он вспомнил случай, когда полицейский задушил 43-летнего безработного афроамериканца Эрика Гарнера, остановленного офицером за незаконную продажу сигарет. Автор письма вспоминает, что его коллеги не придали значения этой истории, хотя живо обсуждали другие похожие случаи. Кроме того, они высказались против протестов на улицах Нью-Йорка по поводу смерти Гарнера, так как они «никому не помогут», а только «мешают движению».

Google, как и многих других гигантов Кремниевой долины, часто осуждают за отсутствие расового разнообразия внутри коллективов. В 2018 году лишь 2,8% технических должностей и 3,6% руководящих позиций занимали темнокожие сотрудники.

В 2018 году на дискриминацию по цвету кожи пожаловался сотрудник Facebook по имени Марк С. Лаки. В своем прощальном письме после увольнения из компании он написал, что в компании Марка Цукерберга «проблемы с темнокожими».

По словам Лаки, в Facebook процветает расовая дискриминация, а темнокожие работники чувствуют себя в изоляции. Он заявил о том, что расовые меньшинства сталкиваются с несправедливым отношением. Например, его коллег с темным цветом кожи не раз называли «агрессивными» или «враждебными», когда они просто высказывали свое мнение в такой же манере, что и другие сотрудники-европеоиды.

«По крайней мере два-три раза в день ежедневно я сталкивался с коллегой в MPK [штаб-квартира Facebook в Менло-Парк], который сначала пристально смотрел на меня, а потом сжимал свой кошелек или засовывал руки в карманы и держал их там, пока я не пройду... Чувствовать себя чужим из-за цвета кожи в твоем же офисе, который весь обклеен постерами, призывающими быть собой, — очень странно», — написал Лаки.

Известно, что только 4% всех работников в Facebook являются темнокожими. При этом всего 2% занимают руководящие должности — об этом свидетельствуют данные внутренней статистике за прошлый год.

Спустя несколько дней публикация Лаки загадочным образом пропала из социальной сети — ее удалили модераторы.

«Оказывается, Facebook удалил мой пост, критикующий дискриминацию в компании, не дав пользователям прочитать или прокомментировать его. Что и требовалось доказать», — заявил экс-сотрудник платформы в своем твиттере.

Вскоре после этого представитель Facebook Энтони Харрисон заявил, что публикация была удалена по ошибке и компания проведет внутреннее расследование.

Менее двух недель назад о дискриминации внутри Google заявила беременная сотрудница, которая ушла в декрет. По ее словам, она не вернется в компанию, потому что столкнулась с несправедливым обращением к беременным женщинам со стороны руководства.

Так, ее менеджер заявила о том, что не собирается давать ей руководящую должность, так как тогда ее декрет отрицательным образом скажется на работе команды.

Кроме того, во время беременности у женщины возникло осложнение, угрожающее жизни плода. Она предупредила начальство, что уйдет в ранний декрет, чтобы иметь возможность обратиться за медицинской помощью, если она потребуется. Тогда ее менеджер намекнула в «злом письме», что после декрета она вряд ли продолжит занимать должность руководителя, и обвинила сотрудницу в плохой работе.

Многие сотрудники Google поддержали женщину и обвинили Google в создании нездоровой атмосферы на рабочем месте. Официальный представитель компании заявила о том, что руководство своевременно рассматривает все случаи дискриминации и поощряет жалобы на несправедливость со стороны менеджеров.