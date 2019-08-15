«Дорогой, дороже, самый дорогой»: как назовут новые iPhone

Как корабль назовешь, так и поплывет

Приближается сентябрь, а значит совсем скоро состоится презентация Apple, на которой будут представлены новые модели iPhone. И если уже примерно понятно, как будут выглядеть «яблочные» смартфоны и какими характеристиками они будут обладать, вопрос нейминга пока остается открытым.

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Как сообщает портал 9to5Mac со ссылкой на производителя чехлов для смартфонов, «бюджетный» айфон, который считается преемником iPhone XR, получит название iPhone 11. Это будет телефон с 6,1-дюймовым LCD-дисплеем и двумя камерами на обратной стороне.

«Наследником» iPhone XS станет iPhone 11 Pro, а вот обновленная версия прошлогоднего флагмана iPhone XS Max будет называться iPhone 11 Pro Max, что достаточно трудно как прочитать, так и выговорить.

Отмечается, что эта информация не является окончательной и основана на утечках с китайских заводов, занимающихся производством «яблочных» гаджетов. Тем не менее, зачастую подобные прогнозы сбываются довольно точно, особенно учитывая тот факт, что до официальной презентации осталось около месяца.

Пользователи уже отреагировали на новости о новых названиях, посчитав их избыточными. По мнению комментаторов, прошлогодние модели, получившие «длинные» названия, лишь запутали пользователей, что привело к снижению спроса на эти айфоны. При этом, если слухи окажутся правдой, в этом году названия новых моделей станут еще длиннее.

«Названия для iPhone выходят из-под контроля», — иронизирует один из юзеров.

«Дорогой iPhone, iPhone подороже и самый дорогой iPhone», — предложил свой вариант его собеседник.

Другие пользователи шутят над количеством лишних слов в названии смартфона, предполагая, что в будущем новые модели могут называться «iPhone Pro Max AR+ Extreme Edition».

Один из комментаторов отметил, что ему нет никакого дела до названия, учитывая, что сентябрьские iPhone «все равно будут уродливыми».

Айфон-неудачник

Дело в том, что в июле текущего года в сети появилось видео с нефункциональной «пустышкой» iPhone 11, созданной на основе всех имеющихся слухов. Одним из главных отличий нового гаджета от предшественников станет задняя камера, которая будет располагаться на выпуклой квадратной платформе со скругленными краями в левом верхнем углу. Такое дизайнерское решение очень не понравилось даже самым преданным фанатам Apple.

«Это отвратительно! Бедный Стив Джобс... Он был бы в бешенстве, если бы это увидел», — заявил один из пользователей.

Другой юзер отметил, что теперь не удивлен, почему в начале июля Apple покинул главный дизайнер компании Джонатан Айв, ведь «продукты становятся все уродливее».

Но, даже если забыть про сомнительный дизайн камеры, iPhone образца 2019 года вряд ли удастся снискать любовь пользователей.

Сообщается, что айфоны 2020 года претерпят значительные изменения как во внешнем виде, так и в «железе», так как через год ожидается повсеместное развертывание сетей 5G и появление смартфонов, которые поддерживают эту технологию. Эксперты считают, что обновленная линейка 2020 года будет вмещать в себя самые разные пользовательские вкусы, что может поднять резко снизившуюся популярность айфонов на рынке.

Тем не менее, до 2020 года предстоит еще одна презентация. Пользователи социальных сетей, узнавшие о планах внедрить 5G в гаджеты 2020 года, вынесли из этого сообщения лишь одну важную деталь — айфоны 2019 года покупать не стоит.

«Круто, значит iPhone 2019 года — просто бесполезная трата денег. Я его точно пропущу», — пишет юзер AppleDrum.

«Получается, нет никакого резона покупать айфоны 2019 года... Если слухи правдивы, я не буду менять телефон до 2020 года», — соглашается пользователь iReality85.