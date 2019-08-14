Эхо торговой войны: гаджеты Apple подорожают из-за Трампа

Соединенные Штаты отложили введение дополнительных тарифов на электронику, ввозимую из Китая, до декабря текущего года. Это дает надежду производителям техники на то, что отношения между двумя странами нормализуются, и им не придется повышать цены на свои гаджеты, так как компенсация за увеличенные тарифов ожидаемо ляжет на покупателей.

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Тем не менее, отказ от решительных действий до декабря касается лишь определенного набора товаров, например, смартфонов и ноутбуков.

Начиная с 1 сентября, до которого осталось чуть больше двух недель, вводится 10% налог на «умные» часы и колонки, фитнес-трекеры, а также Bluetooth-наушники.

Это означает, что под торговые санкции могут попасть сразу несколько продуктов от Apple, чье производство в основном располагается в Китае — AirPods, Apple Watch и HomePod, сообщает портал The Verge.

В прошлом году эти категории товаров не попали под десятипроцентную пошлину после письма производителей в адрес американских властей. Тогда в пресс-службе Apple отметили, что не понимают, как новые тарифы должны помочь США, если они вредят как американским компаниям, так и американским потребителям.

Несмотря на то, что носимые устройства составляют лишь часть всех доходов Apple, снижение спроса на них в связи с возможным подорожанием может ощутимо ударить по компании. По итогам финансового отчета за третий квартал 2019 года, продажи Apple Watch, AirPods и других «сопутствующих» девайсов увеличились на впечатляющие 48%, превысив объемы реализации iPad и почти догнав Mac. Эксперты прогнозируют, что продажи этой категории продукции станут третьим по значению источником выручки в 2020 фискальном году.

Как рассказал «Газете.Ru» аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов, Трамп решил отложить введение пошлин с сентября на декабрь для ключевых продуктов Apple вроде iPhone, MacBook, iPad и iPod Touch, что сделало акции компании одними из главных бенефициаров вчерашнего ралли на фондовых площадках.

«Тем не менее, угроза введения тарифов с 1 сентября на Apple Watch, AirPods, колонки HomePod и компьютеров Mac сохраняется. Мы считаем, что главные риски тарифов отступили на время после подобного решения, так как на попадающие под тарифы с сентября товары приходится по нашим оценка меньше 15% выручки. Так что, компания может совладать с ударом сентябрьских тарифов», — считает Сабитов.

Однако, эксперт не исключает, что наиболее вероятным шагом менеджмента на угрозу тарифов станет повышение цен на устройства в следующем году.

«В противном случае можно ждать снижения маржинальности Apple на 2-3% в 2020, если в декабре будут все-таки приняты отложенные тарифы. В долгосрочной перспективе импортные пошлины могут вынудить Apple перевести производство из Китая в другие страны, как минимум, завершающую стадию сборки, чтобы избежать тарифов. Но возвращение производства в США, которого добивается Трамп, маловероятно, так как это невыгодно компании с точки зрения расходов», — заключил собеседник «Газеты.Ru».

Впервые о том, что техника Apple, чье основное производство расположено в Китае, может подорожать из-за торговой войны, заговорили в конце прошлого года.

Тогда президент США Дональд Трамп заявил о том, что граждане Америки, пользующиеся «яблочными» гаджетами «легко переживут» пошлину в размере 10%.

Чтобы компании могли избежать повышенных тарифов на свою продукцию, Трамп посоветовал им перенести свое производство.

«Я рекомендую построить фабрики в Соединенных штатах и производить товары здесь. Есть много других альтернатив», — сообщил американский лидер в интервью The Wall Street Journal.

Кроме того, ранее Трамп неоднократно намекал руководству Apple, чтобы оно перенесло свои фабрики на территорию США.

«Цены в Apple могут увеличиться из-за огромных пошлин, которыми мы облагаем Китай, но есть простое решение, по которому не нужно платить по тарифам из-за налоговых льгот. Производите свои товары не в Китае, а в США. Начинайте строить заводы уже сейчас. Потрясающе!», — писал Трамп в своем твиттере. Впрочем, у Apple свое мнение на этот счет — рабочая сила в Китае стоит гораздо дешевле, чем в Штатах, так что возможный перенос заводов в Америку будет означать еще большее подорожание продуктов компании, которые и так являются одними из самых дорогих на рынке.