Цифровая оценка: судьбу студентов решит робот

Российские вузы будут использовать искусственный интеллект при оценке успеваемости студентов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление директора Центра EDCrunch University НИТУ МИСИС Нурлана Киясова.

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ИИ будет оценивать учащихся по нескольким параметрам, включая посещаемость, поведение, активность на занятиях и участие в общественной жизни.

По результатам собранных данных искусственный интеллект будет выносить решение по каждому отдельному студенту — поощрить его, порекомендовать дополнительные занятия или отчислить.

Как утверждает Киясов, использование машин для оценки деятельности студента полностью исключить возможность предвзятости кого-либо из преподавателей.

Тестирование этой системы будет проходить в нескольких вузах. Ее внедрение стартует уже в этом году, а спустя два года в отдельных университетах будут действовать опытные образцы.

Эксперты считают, что применение искусственного интеллекта в сфере высшего образования позволит снизить количество отчисленных студентов до 10%. Отмечается, что в прошлом году этот показатель составил 16,8% учащихся.

Как рассказала «Газете.Ru» глава представительства IT-компании NetApp в России и СНГ Татьяна Бочарникова, технологии, позволяющие профилировать и анализировать поведение пользователей, уже широко применяются в образовании.

«Это удобно и полезно, когда речь идет, например, о рекомендации учащемуся того или иного дополнительного предмета.

Однако, руководство высшего учебного заведения вряд ли передаст окончательное принятие столь важных решений как отчисление студента или, наоборот, зачисление кандидата (иначе говоря, то, что непосредственно влияет на судьбы людей) в «железные» руки.

Конечно, подсчет суммы баллов за, например, годовой экзамен, может и должен быть автоматизирован, но пока что технологии не позволяют выстроить такое количество алгоритмов, которые могли бы охватить весь спектр пресловутых «человеческих факторов». А они неизбежно возникнут при постановке вопроса об исключении ученика», — считает эксперт.

По словам Бочарниковой, важно помнить, что как бы мы ни одушевляли и не демонизировали искусственный интеллект и «умные» технологии в целом, это всего лишь инструмент сбора и анализа информации. Истинную опасность могут представлять люди, имеющие возможность подправить или исказить цифровой след, поспособствовав тем самым несправедливой рекомендации ИИ об отчислении.

Использование искусственного интеллекта в образовании позволит снизить долю человеческого фактора в принятии решения, используя собранные данные по статистике каждого студента, считает руководитель направления департамента бизнес-решений и эксперт по внедрению RPA компании Softline Станислав Маслов.

Это поможет непредвзято оценивать процесс обучения и отслеживать, какие именно процессы преобладают в то или иное время в том или ином вузе.

К тому же, если будут известны критерии, по которым происходит оценка, студенты смогут конкретнее понимать, как им выстраивать процесс своего обучения, чтобы не выходить за рамки, установленные системой.

«Думаю, говорить о принятии решения исключительно на основе полученных рекомендаций искусственного интеллекта пока еще рано, однако дальнейшее развитие технологии и накопление данных в будущем позволит сделать прогнозирование более точным и достоверным. Помимо этого, многое будет зависеть от того, какие именно критерии оценки будут заложены в систему. Важным этапом станет проведение предварительной аналитической работы, которая выявит факторы, оказывающие влияние на конечный результат. При должном уровне внимания к развитию данной технологии, со временем возможно трансформировать её в действительно полезную систему, которая будет помогать как преподавателям, так и самими студентам», — заключил Маслов.

Впрочем, некоторые эксперты настроены менее оптимистично и считают, что подобные системы могут нести в себе репрессивный уклон.

«Хотя внедрение искусственного интеллекта — тренд, который уже неоднократно доказал свою эффективность, все же в разных отраслях он проявляет себя по-разному. У каждого человека имеется определенное количество ошибок, особенно в пору юности. В масштабах будущей карьеры или жизни это может быть несущественным промахом, который даже станет в будущем полезным уроком.

Однако, если на основе всех действий ученика умная машина будет принимать решение о его отчислении, это может стать «рубкой с плеча».

В целом такой подход достаточно антиутопичен, сразу вспоминаются предречения Оруэлла и Хаксли — ведь пока никому из нас неясно, как сделать систему не только прозрачной, но и человечной», — рассказал «Газете.Ru» со-основатель и генеральный директор WhenSpeak Дмитрий Васильков.