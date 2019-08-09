Ошибка в iPhone: Apple запретила менять батареи самостоятельно

Apple усложнила процесс замены батареи в моделях iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max, передает портал iFixit. Если пользователь решит самостоятельно установить новый аккумулятор, устройство будет показывать сообщение о том, что оно не может подтвердить аутентичность батареи, и порекомендует обратиться в официальный сервисный центр.

При этом сообщение об ошибке будет появляться даже в том случае, если в гаджет была установлена подлинная батарея от Apple.

После этого пользователь не сможет воспользоваться встроенной функцией айфона, показывающей степень износа аккумулятора. По информации iFixit, на производительность устройства факт замены батареи никак не влияет.

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Таким образом Apple намерена мотивировать своих клиентов обращаться лишь в авторизованные сервисные центры компании, не прибегая к услугам третьих лиц. Это может быть достаточно прибыльно для самой Apple, но абсолютно неудобно и не выгодно для владельцев айфонов, так как в официальном центре стоимость работ является более высокой. Кроме того, не во всех странах и тем более городах мира есть подобные точки, где можно официально заменить батарею.

Получается, что Apple дискриминирует часть своих пользователей, которые не имеют доступа к сервисным центрам.

Этот случай — не первый, когда «яблоко» критикуют за ремонтные практики своих устройств. Согласно расследованию канадских новостников из CBC в 2018 году, Apple часто завышает стоимость замены оборудования по сравнению с другими, неавторизованными сервис-центрами. Кроме того, в 2018 году портал MacRumors сообщал о том, что диагностический ремонт, исправляющий некие ошибки в ноутбуках MacBook Pro и iMac Pro, можно пройти только у официалов, что очевидно ущемляет права потребителей.

Что же касается официальных аккумуляторов в iPhone, то и тут у Apple было не все гладко — в конце 2017 года стало известно, что компания тайно замедляла старые айфоны, чтобы замотивировать пользователей купить себе новую модель.

Несмотря на то, что процессор гаджета работал не в полную силу якобы в рамках заботы о своих клиентах, интернет буквально взорвался гневными комментариями, осуждающими действия Apple.

После этого случая «яблоку» пришлось официально извиниться, что стало беспрецедентным случаем в истории компании.

«Мы знаем, что некоторые из вас чувствуют, что Apple вас подвела. Мы приносим своим извинения. Касательно этого дела было много недопонимания, поэтому мы хотим кое-что прояснить и рассказать о некоторых изменениях, над которыми мы работаем», — говорится в сообщении Apple.

Apple также подчеркнула, что никогда не занималась намеренным сокращением срока службы любого из продуктов Apple. «Нашей целью было создание продуктов, которые нравятся нашим клиентам, и продление жизни iPhone — важная часть этого процесса», — сообщил официальный представитель компании.

В качестве компенсации компания снизила цену на замену батареи с $79 до $29 для всех владельцев iPhone 6 или более новых моделей, кому требуется новый аккумулятор.

Однако, это скорее исключение, чем правило — порой Apple позволяет себе слишком многое, не думая о последствиях для пользователей.

8 августа стало известно о том, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении американской компании из-за злоупотребления своим доминирующим положением на рынке распространения приложений — речь идет о магазине App Store, который является единственным официальным дистрибьютором приложений для операционной системы iOS.

Основанием для расследования стала жалоба «Лаборатории Касперского» об отклонении Apple своего приложения для родительского контроля KSK из-за чего версия программы потеряла существенную часть своего функционала. Одновременно с этим в операционной системе iOS 12 появилась функция «Экранного времени» (Screen Time), которая повторяет функции KSK и других подобных приложений.

«ФАС России, изучив все материалы, пришла к выводу, что действия Apple по применению неопределенных требований к программному обеспечению разработчиков и отклонению версий ПО, ранее распространявшихся в App Store, содержат признаки злоупотребления Apple своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS», — говорится в сообщении ведомства. Заседание по этому делу запланировано на 13 сентября 2019 года.