Нелегальная прослушка: в США подают в суд на Apple из-за Siri

На компанию Apple подают в суд из-за скандала, связанного с прослушкой голосовых команд, предназначенных для персонального помощника Siri, сообщает Bloomberg. Иск подал резидент калифорнийского Сан-Хосе, который утверждает, что купертиновцы нарушили действующий в штате закон, который запрещает записывать разговоры без согласия участников.

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Кроме того, истец обвиняет Apple во лжи конгрессу США, когда она давала письменные показания о своей политике приватности. Тогда у компании спросили, может ли iPhone записывать разговоры владельца без предварительного четкого аудио-триггера. Apple ответила, что для включения микрофона требуется команда «Привет, Siri» (англ. Hey Siri).

Тем не менее, в иске говорится о том, что Siri становится активной «буквально от чего угодно», включая звук молнии или взмах руки.

Первой о скандале с прослушкой заявила газета The Guardian со ссылкой на одного из подрядчиков Apple, пожелавшего остаться анонимным. Как оказалось, компания специально нанимала сотрудников, которые слушали разговоры владельцев устройств Apple с Siri с целью улучшения качества работы помощника.

При этом в распоряжении компании оказывалась конфиденциальная медицинская информация, данные о наркосделках, а также записи аудио, в то время как владельцы гаджетов занимались сексом.

Как оказалось, несмотря на то, что это не очень подробно прописано в политике приватности компании, Apple действительно записывала разговоры с Siri, чтобы помочь ассистенту лучше понимать команды пользователей.

Тем не менее, купертиновцы совершенно точно не уведомили клиентов о том, что прослушкой разговоров будут заниматься живые люди, а не искусственный интеллект.

Apple подтвердила Guardian, что такая практика существует, добавив, что подрядчики обрабатывают лишь малый процент всех разговоров с Siri — менее 1% от всех записей.

Вскоре после того, как эту историю подхватила пресса, Apple заявила о приостановлении программы контроля качества Siri, а также разрешила пользователям самим выбирать, предоставлять свои записи для анализа или нет. Тем не менее, это не спасло компанию от судебного иска.

В июле 2019 года Google так же признался в прослушке голосовых запросов пользователей. Оказалось, что модераторы компании прослушивают голосовые команды, которые пользователи отдают смарт-помощнику Google Assistant.

Этот факт вскрылся в результате утечки около тысячи аудиозаписей, которые хранила «корпорация добра».

После того, как эту историю осветили в зарубежных СМИ, представителю Google пришлось признаться в том, что компания действительно записывает и прослушивает пользователей, но делает это исключительно ради их блага — с целью улучшения технологии голосового помощника.

При этом Google обрабатывает таким образом лишь 0,2% от всех голосовых команд, которые отдают пользователи, но эта работа «критически важна» для развития Google Assistant. Собранные данные должны помочь голосовому помощнику лучше понимать людей, говорящих на разных языках и с разными акцентами, сообщили в компании.

Что же касается утечки данных, Google обещал найти и наказать виновника.

«Мы проводим расследование и полный пересмотр нашей политики безопасности, чтобы предотвратить подобное злоупотребление в будущем», — заявил представитель Google.

Кроме того, в начале этого года в популярном приложении FaceTime, с помощью которого владельцы айфонов могут общаться друг с другом, была найдена опасная уязвимость, позволяющая прослушать своего собеседника еще до того, как он согласился принять звонок. Позже Apple выпустила патч, устраняющий эту уязвимость.

8 августа стало известно, что дело против Apple возбудила и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, но уже по другому делу — ведомство уверено, что компания злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для операционной системы iOS. Основанием для расследования стала жалоба «Лаборатории Касперского».

Дело в отношении Apple будет рассмотрено 13 сентября 2019 года.