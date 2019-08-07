Накручивали клики: Facebook подала в суд на разработчиков приложений

Facebook объявила о начале судебного разбирательства с двумя компаниями-разработчиками вредоносных мобильных приложений, говорится в корпоративном блоге социальной сети. Приложения LionMobi и Jedimobi обвинили в кибермошенничестве, которое называется «click injection».

Как утверждает Facebook, эти два мобильных приложения, распространяемые через Google Play, заражали устройства пользователей вирусом, который создавал фейковые клики.

Таким образом, разработчики пытались обмануть рекламные алгоритмы социальной сети, создавая впечатление, что юзеры активно кликают на объявления. За клики, сгенерированные исскуственным образом, компании получали денежные средства от Facebook.

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Пока доподлинно неизвестно, сколько именно пользователей пострадали в результате мошенничества и сколько денег заработали недобросовестные разработчики. Facebook утверждает, что поданный в суд иск является первым в своем роде для социальной сети.

Известно, что LionMobi и Jedimobi являлись участниками Facebook Audience Network — сервиса компании, предлагающего компаниям зарабатывать на рекламных объявлениях. Огромная аудитория социальной сети, превышающая 2 млрд человек, позволяет предлагать клиентам решения «с упором на аудиторию».

«Мы анализируем интересы аудитории, чтобы показывать людям актуальную рекламу, которая вместе с тем не мешает им пользоваться приложением или сайтом», — говорится на сайте Audience Network.

Facebook заявила о том, что уже отключила вредоносные приложения от своей программы, но, тем не менее, это не отменяет того факта, что пользователи пострадали от мошенников.

При этом защитить их не смогли ни Google Play, через который велось распространение приложений, ни Facebook, позволившая злоумышленникам пользоваться своими данными.

Учитывая недавний штраф в размере $5 млрд, который Федеральная торговая комиссия (FTC) США намерена взыскать с компании Марка Цукерберга, неудивительно, что Facebook дует на воду и старается всеми силами не допустить повторения Cambridge Analytica.

В 2018 году социальная сеть стала участником крупного скандала. Профессор Кембриджского университета Александр Коган создал приложение, предлагающее пройти тест и сформировать свой психологический портрет. При этом Facebook авторизовала работу этого приложения, позволив ему собирать и анализировать геолокацию, «лайки» и данные о друзьях пользователя.

Как утверждал сам профессор Коган, он намеревался использовать результаты работы приложения в академических целях, но в итоге продал собранные данные компаниям Cambridge Analytica и Eunoia Technologies. Таким образом, личная информация 87 млн пользователей Facebook оказалась в руках третьих лиц без их ведома.

В 2019 году американские власти признали Facebook виновной в передаче персональных данных, оштрафовав социальную сеть на рекордные $5 млрд.

Кроме того, в рамках соглашения с FTC совет директоров Facebook должен быть реструктуризован — в нем появится отдельный независимый комитет по приватности.

Члены комитета будут избираться «независимым комитетом по назначениям», а снять их с должности возможно только «подавляющим большинством голосом» из совета директоров Facebook.

Также Facebook обязуется проводить проверку на соответствие нормам приватности каждого своего нового продукта или сервиса. Эти отчеты будут передаваться генеральному директору и стороннему эксперту каждый квартал.

Не исключено, что, находясь под пристальным вниманием регулятора, своим судебным иском против LionMobi и Jedimobi Марк Цукерберг пытается доказать, как он пересмотрел свои взгляды и теперь заботится о персональных данных пользователей. Тем не менее, многие эксперты IT-отрасли настроены скептически и считают, что миллиардный штраф — капля в море в капитале Facebook, которая ничего не изменит в подходе социальной сети к личной информации.