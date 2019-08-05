Никакого джейлбрейка: какие требования ждут держателей Apple Card

Карта Apple Card была впервые представлена в марте 2019 года на презентации новых сервисов компании. Среди преимуществ виртуальной кредитной карты от Apple называлась возможность оплачивать покупки смартфонов «без пластика», кэшбек в размере 2% и бесплатное обслуживание.

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При этом компания пообещала, что все транзакции будут тщательно зашифрованы, так что Apple не будет в курсе того, сколько вы тратите денег и что именно покупаете, а также эти данные не попадут к третьим лицам.

Глава Apple Тим Кук намекнул, что Apple Card проходит последнюю стадию тестирования и увидит свет уже в августе текущего года. Тем временем, Goldman Sachs Group, в партнерстве с которой будет выпущена карта, опубликовала пользовательское соглашение, в котором указаны требования к будущим владельцам Apple Card. Некоторые из этих требований вызвали у зарубежных СМИ вопросы.

Прежде всего, будущему держателю виртуальной карты запрещается проводить процедуру взлома прошивки своего iPhone, более известную как джейлбрейк.

Это операция по получению доступа к файловой системе устройства Apple. Джейлбрейк полностью легален, но официально не одобряется Apple.

В пользовательском соглашении Apple Card указано, что использование взломанного айфона вместе с Apple Card является нарушением, которое может привести к блокировке или полном отключении аккаунта.

Другое правило, которое нельзя назвать типичным, запрещает владельцу Apple Card покупать эквиваленты денежных средств, включающие в себя криптовалюты, фишки для игры в онлайн-казино, ставки на ипподром, а также лотерейные билеты.

Apple не прокомментировала эту инициативу.

Известно, что Goldman Sachs — не единственная компания, запретившая покупку криптовалют, например, биткоинов с помощью кредитных карт. Ранее такие крупные организации, как Lloyds Banking Group, Virgin Money, JP Morgan Chase и Citigroup предприняли такие же меры. Банки опасаются, что из-за слишком нестабильных цен на криптовалюты их клиенты могут остаться с долгами, выплатить которые они не в состоянии.

Судя по всему, Apple, которая вот-вот выйдет на финансовый рынок, тоже относится к криптовалютам с недоверием. В отличие от Марка Цукерберга, который в июне 2019 года объявил о выпуске собственной криптовалюты под названием Libra.

Среди первоначальных участников консорциума, которые будут управлять Libra централизованно, значатся Visa, Mastercard, PayPal, eBay, Lyft, Spotify AB, Uber Technologies, Vodafone и многие другие. Тем не менее, этот проект был встречен экспертами отрасли со скептицизмом, поскольку на текущий момент социальная сеть переживает кризис доверия, который может повлиять на успех всей инициативы.

Не понравилась идея Цукерберга и американским властям. Комитет по финансовым услугам палаты представителей американского Конгресса потребовал, чтобы Facebook приостановила разработку своей криптовалюты Libra до тех пор, пока у законодателей не будет больше времени для изучения всех угроз.

«Необходимо, чтобы Facebook и его партнеры немедленно прекратили планы реализации, пока регуляторы и Конгресс не получат возможность изучить эти вопросы и принять меры», — говорится в письме комитета.

Претензий к Apple и ее амбициям выйти на новый для нее рынок у американских властей пока нет. Для «яблока» же освоение новых отраслей может быть единственным способом сохранить свои лидирующие позиции в списке самых дорогих техкомпаний.

Дело в том, что устройства компании, в частности, некогда самый популярный продукт — iPhone, больше не приносят такую прибыль, как раньше. По итогам финансового отчета за третий квартал 2019 года, объемы реализации айфонов упали настолько, что выручка от их продаж составила меньше половины выручки всей компании — такая ситуация повторилась впервые с 2012 года.

Известно, что общая выручка Apple составила $53,8 млрд, увеличившись на 1% относительно прошлого года. При этом прибыль компании сократилась на 13%.