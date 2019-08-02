Защититься от вирусов: Роскачество советует заклеивать камеру ноутбука

Как утверждают эксперты Роскачества, заклеивание камеры и микрофона ноутбука «увеличит шансы на приватность и спокойствие». Этот шаг может обезопасить от действий злоумышленника, который, даже если ему удалось удаленно подключиться к вашему компьютеру, не увидит вас и не услышит. Роскачество проводит параллель с такой предосторожностью, как закрытие входной двери на несколько оборотов, даже если вы находитесь дома — это элементарный способ, который помогает избежать многих проблем.

При этом специальных приспособлений для скрытия камеры не требуется — ее можно заклеить обычным скотчем или изолентой.

Если вы опасаетесь клеевых пятен, которые останутся после снятия, можно приобрести специальную «шторку», которая крепится прямо на камеру. Однако, как отметил вице-президент ГК InfoWatch Рустем Хайретдинов в беседе с Роскачеством, изолента является более надежным способом, так как не все «шторки» имеют необходимую степень непрозрачности, а значит и защиты.

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Тем не менее, эксперты подчеркнули, что для того, чтобы избежать взлома злоумышленниками, одного заклеивания камеры и микрофона недостаточно. Для этого необходимо соблюдать и другие правила цифровой гигиены — например, не скачивать приложения из недостоверных источников и пользоваться антивирусными программами.

Отмечается, что ущерб от взлома камеры является не очень значительным. ИБ-специалисты вспомнили один громкий случай, когда сайты с порнографическим содержанием снимали лица своих клиентов во время просмотра, а затем вымогали у них деньги под угрозой публикации компрометирующего ролика в интернете.

Куда серьезнее обстоят дела с микрофонами, который может записать все то, о чем вы беседуете с окружающими вас людьми.

Отдельную опасность представляют собой смартфоны, которые продолжают шпионить за пользователем, даже если не предоставлять им разрешения на доступ к камере или микрофону. Впрочем, как правило, эти данные собираются лишь для того, чтобы настраивать таргетированную рекламу, но осторожность и отключение смартфона во время важной приватной беседы все же не помешают.

«В своих исследованиях Центр цифровой экспертизы Роскачества опирается на Стандарт, в котором одним из требований к мобильным приложениям является наличие запроса только оправданных разрешений. Роскачество вновь рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации и пр., если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений», — говорится в заявлении Роскачества.

Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский подчеркнул, что «не стоит думать, будто люди, которые заклеивают камеру на ноутбуке или телефоне, параноики — скорее всего, они руководствуются знанием о том, как работают вирусы».

«Это как закон, который необходимо соблюдать, и незнание которого, как и любых других законов, не освобождает от ответственности», — заключил Лоевский.

В июле Роскачество опубликовало рекомендации касательно того, как избежать взрыва смартфона из-за перегрева. Как правило, взрыв и возгорание аккумуляторов в гаджетах происходит по причине заводского брака, перегрева либо старения самого устройства. Как утверждают эксперты, от двух последних причин можно себя обезопасить, если соблюдать элементарные меры предосторожности.

Прежде всего, не стоит покупать «китайские» универсальные зарядные устройства, которые могут существенно повлиять на срок службы аккумулятора — эксперты советуют пользоваться только заводскими «зарядками». Также необходимо следить за температурой своего гаджета, не оставляя его лежать на солнце долгое время.

Кроме того, любителям спать в кровати вместе со смартфоном запрещается класть его под подушку, что также может привести к перегреву гаджета.

Помимо прочего, эксперты не рекомендуют во время зарядки играть в игры, потребляющие большое количество энергии, так как это увеличивает нагрузку на аккумулятор смартфона, что также приводит к его изнашиванию.