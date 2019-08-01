«Помогите победить»: Джо Байден перепутал сайт с телефоном

В США завершился второй раунд дебатов кандидатов в президенты 2020 года от Демократической партии, в которых принимал участие бывший вице-президент страны Джо Байден. Несмотря на то, что 76-летний политик достойно справился с нападками оппонентов, новые технологии оказались ему неподвластны.

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Обращаясь к избирателям, Байден спутал короткий номер 30330, предназначенный для SMS-оповещения, с веб-сайтом своей избирательной кампании.

«Если вы согласны со мной, переходите на «JOE 30330» и помогите мне победить», — заявил Байден в эфире телевидения.

Joe Biden either thinks he's going to be alive in 30330 or he has no idea what his own website is... pic.twitter.com/WqrZhquYmY — Caleb Hull (@CalebJHull) August 1, 2019

Как выяснилось позднее, избиратель может отправить SMS-сообщение на номер 30330, чтобы получать новости о кампании Байдена. При этом слово, которое нужно отправить в сообщении, не «JOE» [рус. «Джо»], как утверждал кандидат в президенты, а «JOIN» [рус. «присоединяйся»]. Непонятно, почему члены предвыборного штаба Джо Байдена не удосужились объяснить ему перед дебатами тонкости работы этой системы.

В социальных сетях не упустили возможность высмеять Байдена, который очевидно далек от технологических новшеств.

«Он не знает разницу между «перейти на сайт» и «отправить сообщение». Полагаю, его профиль в Snapchat — это катастрофа», — пишет пользователь Twitter @andyoaklee.

«Не похоже, что он помнит собственное имя», — сообщает @itsallbroke, намекая на почтенный возраст Байдена. Пользователь @grsn69 предположил, что «30330» — это не сайт и не номер телефона, а радиочастота. Другой юзер пошутил, что это может быть комбинация для запуска ядерных ракет.

«Он слишком стар, чтобы быть президентом», — заключил @PialiGupta. «А говорят, что Трамп глупый!» — пишет @OnPointe28.

Кроме того, оперативно нашелся человек, который зарегистрировал сайт с адресом joe30330[.]com. Если перейти по нему, то можно попасть на страницу некого Джоша, который агитирует голосовать за него.

«Привет! Если вы тут из-за Джо Байдена, то позвольте вам объяснить: мы не связаны ни с одной из президентских кампаний. Мы просто развлекаемся (может быть, немного за счет Джо)», — говорится на главной странице сайта.

Стоит отметить, что нынешний президент США Дональд Трамп неоднократно подвергался насмешкам в социальных сетях за свою технологическую безграмотность. В феврале этого года он выступил в своем твиттере с обращением к американской IT-отрасли, призывая ее объединить усилия, чтобы опередить другие страны. Кроме того, политик заявил о том, что требует развертывания 6G в Америке «как можно скорее» — технологии, которой даже еще не существует.

«Я хочу 5G и даже 6G в США как можно скорее. Это гораздо более мощный, быстрый и умный стандарт связи, чем текущий», — заявил американский лидер.

Это заявление сильно впечатлило подписчиков Трампа в твиттере.

«Трамп хочет... подумайте только... беспроводные сети 6G. Вероятно, для того, чтобы терроризировать людей в Twitter еще более эффективно», — написал один из пользователей.

«Дональд, я дам тебе миллион долларов, если ты мне расскажешь, что такое 5G или 6G. Или даже 4G. Или даже сколько будет четыре плюс четыре», — ответил другой юзер.

В 2017 году после теракта в лондонском метро президент США и вовсе предложил «отключить интернет», чтобы эффективнее бороться с международным терроризмом.

«С неудачниками-террористами нужно обращаться намного более жестко. Интернет — их главный инструмент вербовки, который мы должны отключить и использовать лучше!», — написал американский лидер в своем твиттере.

При этом за два года до этого Трамп уже выступал с похожим предложением — будучи еще кандидатом в президенты от Республиканской партии, он предложил ограничить доступ к Всемирной паутине в подконтрольных ИГ (организация запрещена в России) (террористическая организация запрещена в России) Сирии и Ираке.

Кроме того, политик предложил избавиться от интернета, чтобы защитить детей от экстремистской информации. Во время дебатов он заявил, что «поговорит с Биллом Гейтсом», чтобы тот помог «закрыть» интернет.