Защититься от утечек: в России протестировали военный интернет

В Министерстве обороны рассказали о тестировании специального «военного интернета», позволяющего обмениваться информацией на высоких скоростях во время боевых действий, сообщают «Известия».

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Как пояснили в ведомстве, обмен данными велся между двумя точками в Центральном военного округе, расстояние между которыми превышает 2 тыс. км. Для того, чтобы обеспечить такую дальность, Минобороны потребовалось свыше полутора тысяч мобильных комплексов связи. При этом скорость передачи информации составила 300 Мбит/с. В учениях принимали участие более 4,5 тыс военнослужащих.

Отмечается, что «военный интернет» не подвержен хакерским атакам и любому влиянию извне, так как все каналы связи надежны защищены и зашифрованы.

В рамках тестирования были применены цифровые и мобильные комплексы видеоконференцсвязи МКС-П и МК ЗВКС, а также станции космической связи Р-438-Н «Белозёр». Для шифровки данных использовались мобильные комплексы «Никель», которые позволяют отдельные защищенные каналы связи, а затем шифровать всю поступающую информацию. Сообщается, что развертывание всей техники заняло не больше часа.

Преимуществом этой сети является тот факт, что она полностью автономна и никак не связана с обычным интернетом. Такая система позволяет избежать утечек. Как сообщили в Министерстве обороны, в будущем такие линии связи смогут обеспечивать быструю передачу больших данных по всей территории России.

Как пояснил «Известиям» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, главная задача каналов связи по типу «военного интернета» — передача и обработка данных для систем автоматизированного и боевого управления, так как современная автоматизированная система управления войск позволяет штабу получать исчерпывающую информацию прямо с поля боя.

Генеральный директор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков отметил, что создание таких линий связи, о которых говорит Министерство обороны, довольно сложная и дорогостоящая задача. По словам Кускова, вероятно, речь идет о создании временных сетей для решения локальных задач, например, для использования в чрезвычайных ситуациях.

Однако, как отметил эксперт, нет никакого смысла строить армии сеть, которая будет сопоставима с тем, что на текущий момент имеют мобильные операторы связи.

В марте текущего года стало известно, что Армия РФ приступила к созданию собственного закрытого интернета, который получил название мультисервисная транспортная сеть связи (МТСС). Сообщается, что первый этап работ завершится к концу 2019 года, а полностью МТСС будет готова уже через два года.

В июне Роскомнадзор опубликовал план работы Рунета в случае отключения от международной сети при «внешней угрозе». Предполагается приостановка маршрутизации за пределами территории России, кроме Калининградской области. Исключение также сделано для офисов российских дипломатических служб за границей.

Маршрутизация трафика между автономными системами (IP-сетей и маршрутизаторов, управляемых операторами, имеющими единую политику маршрутизации с интернетом) должна осуществляется только через точки обмена трафиком или точки присоединения, функционирующие в пределах РФ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ряд государств пытаются отрезать Россию от глобального Интернета.

В этой связи представитель Кремля подчеркнул, что россиянам необходимо быть «самодостаточными и независимыми».

«Это глобальная информационная среда, но, к сожалению, мы живем в мире, где отдельные страны способны поставить под угрозу международное право. Мы обязаны принять меры предосторожности», — заявил Песков.

Весной 2019 года Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете, который призван обеспечить стабильную работу русскоязычного сегмента интернета в случае агрессивных действий из-за рубежа. Авторами законопроекта являются глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас из «Единой России», его первый заместитель и однопартиец Людмила Бокова, а также депутат от ЛДПР Андрей Луговой.