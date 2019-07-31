Снять зависимость: сенатор предложил защиту от соцсетей

Сенатор от Республиканской партии США Джош Хаули внес законопроект, призывающий регулировать то, как пользователи потребляют контент в социальных сетях. По мнению Хаули, это поможет юзерам избавиться от интернет-зависимости.

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Закон о снижении зависимости от социальных сетей [англ. The Social Media Addiction Reduction Technology Act] запретит социальным медиа-платформам, например, Facebook, YouTube, Twitter и Snapchat использовать функции, благодаря которым пользователь может потреблять контент бесконечно. Так, в Facebook такой функцией является бесконечная лента новостей, которую можно скроллить вниз, а в видеохостинге YouTube ролики проигрываются один за другим.

«Бизнес-модель многих интернет-компаний, особенно социальных сетей, заключается в том, чтобы привлечь как можно больше внимания своих пользователей.

Для достижения этой цели некоторые интернет-компании разрабатывают свои платформы и сервисы таким образом, чтобы эксплуатировать физиологию мозга и человеческую психологию.

Играя на психологических и физиологических уязвимостях, такие ресурсы мешают свободному выбору пользователей», — говорится в законопроекте.

Кроме того, по этому закону социальные сети будут обязаны устанавливать лимит потребления контента для каждого из своих пользователей — по полчаса в день. Сообщается, что эту функцию пользователи смогут отключать и менять время самостоятельно.

Однако, платформа обязана предупреждать юзера каждые 30 минут о проведенном времени.

Если законопроект вступит в силу, то интернет-компании должны будут ограничивать количество автоматически сгенерированного контента, который демонстрируется пользователю, если он сам не захочет снять этот лимит. Кроме того, автовоспроизведение видео без клика также окажется вне закона.

«Большие техкомпании развивают бизнес-модель зависимости. Большая часть «инноваций» в этой сфере направлена не на создание более качественных продуктов, а на привлечение большего внимания пользователей с помощью психологических приемов, не дающих нам отвести взгляд», — заявил сенатор в своем твиттер-аккаунте.

Помимо прочего, по задумке Джоша Хаули, социальным сетям запретят вводить награды и поощрения для пользователей, которые много времени проводят онлайн. Так, например, Snapchat считает так называемые Snapstreaks — платформа следит, сколько дней подряд пользователь делится фотографиями с одним и тем же другом. Похожая система работает и в YouTube — видеохостинг дарит значки платным подписчикам определенных каналов за количество времени, проведенного за просмотром роликов.

В случае принятия законопроекта надзор за социальными сетями будет осуществлять Федеральная торговая комиссия (FTC) США. У нее также появятся полномочия штрафовать те компании, которые будут пойманы на нарушении закона.

Автор законопроекта вступил в должность сенатора всего шесть месяцев назад, но уже успел зарекомендовать себя как противник IT-компаний. В июне текущего года он попал в заголовки прессы, обвинив Google в предательстве Америки.

Хаули возмутила ошибка Google-переводчика, который в течение непродолжительного времени неправильно переводил фразу «Я не рад тому, что Гонконг станет частью Китая». Сообщается, что в переводе от Google она несла в себе полностью противоположный смысл — «Я счастлив, что Гонконг станет частью Китая». При этом время ошибки совпало с массовыми протестами в Гонконге.

«Получившаяся ошибка перевода совпадает с позицией правительства КНР касательно протестов [в Гонконге]», — заявил сенатор в своем письме в адрес генерального директора Google Сундара Пичаи.

«Учитывая тесные отношения Google с Пекином и финансовый стимул сохранить близость с этим авторитарным правительством, я обеспокоен тем, как Google халатно отнесся к проверке перевода, имея возможность предотвратить ошибку в момент, когда точность сообщения была очень важна», — заявил Хаули. Вскоре после этого проверить Google и его возможные связи с Китаем потребовал и советник президента Трампа Питер Тиль. Впрочем, Белый дом заявил о том, что оснований для беспокойства и угрозы национальной безопасности США он не обнаружил.