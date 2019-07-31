Эра завершилась: продажи iPhone обновили антирекорд

По итогам третьего квартал 2019 года выручка Apple составила $53,8 млрд, увеличившись на 1% относительно прошлого года. При этом прибыль компании сократилась на 13%.

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При этом объем продаж iPhone сократился на 12%, а выручка составила $25,9 млрд против $29,4 в прошлом году.

Таким образом, впервые с 2012 года выручка от продаж айфонов составила менее половины общей выручки Apple.

Внимание финансовых аналитиков будет приковано к следующему отчету компании, так как он будет включать в себя продажи следующей линейки iPhone, а также, вероятно, доходы от двух новых сервисов по подписке — Apple TV+ и Apple Arcade. Впрочем, учитывая печальную тенденцию по выручке от реализации айфонов, которые некогда были самым популярным продуктом компании, Apple остается надеяться только на носимые устройства.

Кроме того, накануне публикации отчета появилась информация о том, что все три модели iPhone образца 2020 года будут иметь поддержку 5G. Этот факт натолкнул пользователей социальных сетей на мысль о том, что айфоны 2019 года покупать вовсе не стоит, так как они не будут представлять собой ничего инновационного. Учитывая эту информацию, сентябрьская линейка iPhone вряд ли порадует Apple рекордами.

«Apple отчиталась ростом выручки на 1% до $53,81 млрд при сокращении прибыли на 13%. При этом оба показателя превзошли ожидания: выручка — почти на 1%, а прибыль на акцию — на 4%. Компания пересмотрела свои прогнозы по выручке до $61-63 млрд. Основным драйвером роста финансовые показатели Apple неожиданно обеспечили Mac и iPad, продажи которых выросли на 10% и 8% соответственно. При этом объемы реализации iPhone упали на 12%», — рассказал «Газете.Ru» Вадим Меркулов, директор аналитического департамента ИК «Фридом Финанс».

Выручка от сервисов, которая станет одним из основных драйверов роста для Apple после 2021 года, увеличилась на 12,6% до $11,5 млрд, показав самый низкий темп с 2015 года, что ставит под сомнение финансовый потенциал этого сегмента.

За 2018 год 65% выручки компании поступило от продаж смартфонов и 15% от сервисов, а для полной трансформации структуры выручки поступления от этого сегмента должны вырасти как минимум вдвое.

Продажи Apple Watch, AirPods и других «сопутствующих» девайсов в отчетном периоде увеличились на впечатляющие 48%, превысив объемы реализации iPad и почти догнав Mac.

«Считаю, что продажи этой категории продукции станут третьим по значению источником выручки в 2020 фискальном году. Аксессуары по маржинальности превосходят любой другой сегмент бизнеса компании, что предотвратит серьезное падение прибыли. Однако растущие расходы на исследования (+15% г/г в отчетном квартале) и покупка мобильного бизнеса Intel приведет в ближайшие два-три года к уменьшению маржинальности до 18-19%. Несмотря на ухудшающуюся ситуацию, Apple продолжит генерировать денежный поток за счет трансформации своего бизнеса. Целевая цена по акции компании до конца года — $226», — заключил Меркулов.

На прошлой неделе стало известно, что Apple заключила сделку с Intel по покупке модемного бизнеса компании за $1 млрд. Учитывая, что «яблоко» давно хотело начать выпуск собственных чипов, это можно назвать удачным приобретением.

Новое подразделение также поможет Apple получше подготовиться к внедрению 5G в 2020 году.

Несмотря на то, что к этому времени на рынке появятся айфоны, в которых, скорее всего, будут установлены модемы от Qualcomm, не исключено, что в будущем «яблоко» сможет выпускать свои чипы, став более независимым от других.

Кроме того, собственные модемы позволят Apple обеспечить грамотную синхронизацию «железа» и софта.

Впрочем, некоторые аналитики считают, что Apple выкрутила Intel руки, заставив продать бизнес за бесценок.

Роб Эндерли из Enderle Group рассказал Business Insider, что Intel оказался в «ужасной позиции для переговоров», так как пытался избавиться от убыточного подразделения и был не в том положении, чтобы торговаться с Apple.

«Intel по сути отдал свою интеллектуальную собственность за $1 млрд. И эта сумма гораздо меньше «нескольких миллиардов», которые изначально прогнозировались», — считает аналитик Bernstein Research Стейси Расгон.