Нездоровый образ жизни: чем опасны медицинские приложения

Схема лечения в медицине проходит длительный процесс проверок, прежде чем доктора назначают ее пациентам. С лекарствами дело обстоит так же — фармацевтические компании должны доказать, что их препарат безопасен и действительно работает, прежде чем он появится в продаже.

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Диаметрально противоположная ситуация обстоит с мобильными приложениями, которые предлагают похудеть или подкачаться. Эти программы не проходят проверок и не соответствуют высоким стандартам, а их разработчики относятся к своим «пациентам» как к обычным «юзерам», предупреждает Mashable.

Так, например, было проведено исследование 30 приложений, помогающих людям бросить курить — пользователь отмечал в программе свой прогресс, следил за потреблением табака, а также мог общаться с другими юзерами. Оказалось, что только четыре из этих приложений имели под собой медицинскую основу, а также проводили исследования по эффективности собственного метода.

«Людям следует быть более осторожными с мобильными приложениями для курильщиков, потому что создать такие программы может кто угодно», — заявил профессор психиатрии и бихевиористских наук Университета Дьюка Роджер Вилардага.

Разумеется, эта проблема простирается далеко за пределы приложений для курильщиков — в эту категорию также попадают мобильные программы для потери веса, тренировки, медитации и поддержания психического здоровья.

У последних ситуация еще хуже, чем с приложениями для тех, кто хочет бросить курить. Как рассказал профессор психологии Калифорнийского университета в Ирвайне Стивен Шуллер, из 20 тыс. приложений, рассылающих своим пользователям мотивационные сообщения, лишь 3% имеют под собой «научную основу».

В начале июля 2019 года »Би-би-си» сообщил о том, что по меньшей мере три приложения, подсчитывающие калории, не только не помогают юзерам, но и усиливают пищевые расстройства. Для некоторых пользователей подсчет белков, жиров и углеводов превратился в манию, которая лишь усугубила их положение. Агентство указало на то, что подобные приложения должны мотивировать человека проконсультироваться с врачом перед использованием, особенно если в его анамнезе есть анорексия или другие подобные синдромы.

«Когда приложения не базируются на приемах и методах, которые ранее были признаны эффективными, начинаются проблемы. Это все равно, что рекомендовать лекарство, которое еще нигде не тестировалось», — указывает профессор Вилардага.

И Шуллер, и Вилардага соглашаются, что у медицинских приложений есть потенциал — в современных условиях перегруженности системы здравоохранения людям нужны подобные программы. Об этом свидетельствует и количество скачиваний таких приложений.

Однако критически важным фактором в этой ситуации становится использование опыта настоящих врачей, которые должны быть вовлечены в процесс создания приложения.

«Очень важно, чтобы за любым продуктом в области здорового образа жизни стояла медицинская экспертиза, а не только разработка и маркетинг.

Нужно обращать внимание на команду, которая выпускает приложение: придерживается ли она принципов доказательной медицины, какое внимание уделяется верификации контента, есть ли в компании врачи или она привлекает медицинских экспертов.

Доверять непроверенным рекомендациям может быть опасно для пользователя», — заявил «Газете.Ru» Михаил Беляндинов, исполнительный директор и сооснователь компании BestDoctor.

Технический директор Check Point Software Technologies в России и СНГ Никита Дуров также указал на потенциальную угрозу, которая может исходить от подобных программ.

«На волне популярности здорового образа жизни появляется множество приложений для фитнеса или правильного питания, за которыми не стоят эксперты в этой области. Пользователи должны внимательно относиться к тому, какие приложения они скачивают, кто стоит за их разработкой и готовы ли они доверять этой третьей стороне информацию о своем здоровье. Так как такие приложения могут стать еще и причиной утечки данных, как это случилось с популярным приложением MyFitnessPal, когда в руки злоумышленников попали данные около 150 миллионов пользователей: имена, адреса электронной почты и хешированные пароли», — рассказал собеседник «Газеты.Ru».