Купили за бесценок: что скрывается за сделкой Apple и Intel

Apple официально подтвердила, что решила купить модемное подразделение Intel за $1 млрд. Это сделка, которая пока не завершена, станет второй по стоимости в истории «яблока» после покупки Beats за $3 млрд в 2014 году. В рамках соглашения около 2 тыс. работников Intel перейдут в Apple.

Отмечается, что речь идет лишь о том подразделении, которое производит модемы для смартфонов — Intel все так же будет производить 5G-модемы для других электронных устройств.

Решение о покупке модемного бизнеса для Apple, вероятно, пойдет ей на пользу. Компания давно мечтала о собственном производстве чипов внутри организации. После финализации сделки Apple достанутся свыше 17 тыс. патентов для беспроводных технологий.

Реклама

Это приобретение также поможет Apple получше подготовиться к внедрению 5G в 2020 году. Несмотря на то, что к этому времени на рынке появятся айфоны, в которых, скорее всего, будут установлены модемы от Qualcomm, не исключено, что в будущем «яблоко» сможет выпускать свои чипы, став более независимым от других.

Кроме того, собственные модемы позволят Apple обеспечить грамотную синхронизацию «железа» и софта.

По мнению директора аналитического департамента ИК «Фридом Финанс Вадима Меркулова, это идеальная сделка для обеих компаний.

«Apple приобретение поможет полностью или частично избавиться от поставки 5G модулей производства Qualcomm в течение пяти лет. Этот шаг также укладывается в стратегию корпорации, предполагающую выпуск всех компонентов для смартфонов без участия посторонних производителей посредством создания вертикальной производственной цепочки вокруг iPhone. Используя патенты Intel на разные виды чипов, Apple сможет улучшить свою продукцию за счет внедрения технологий 5G и взаимодействия со специалистами из Intel», — считает Меркулов.

Другие аналитики считают, что у Intel не было другого выбора, кроме как согласиться на сделку за $1 млрд, что является не такой большой суммой за существующий бизнес. Роб Эндерли из Enderle Group рассказал Business Insider, что Intel оказался в «ужасной позиции для переговоров». Компания пыталась избавиться от убыточного подразделения и была не в том положении, чтобы торговаться с Apple.

«Intel по сути отдал свою интеллектуальную собственность за $1 млрд. И эта сумма гораздо меньше «нескольких миллиардов», которые изначально прогнозировались», — считает аналитик Bernstein Research Стейси Расгон.

Дело в том, что модемы для смартфонов, которые выпускал Intel, так и не снискали популярности среди клиентов, в отличие от, например, Qualcomm. Отсутствие покупателей критическим образом сказалось на подразделении, которое теряло около $1 млрд ежегодно.

Таким образом, когда на горизонте появилась Apple, Intel пришлось согласиться на сделку, несмотря на то, что цена сильно упала относительно прогнозов руководства компании. Тем не менее, расстройство от низкой цены в скором времени должно смениться облегчением о того, что модемный бизнес больше не приносит Intel убытков.

«Я думаю, в Intel счастливы, что избавились от него [подразделения]», — считает Расгон.

В апреле текущего года стало известно о том, что Intel решила отказаться от планов выпускать 5G-модемы для мобильных устройств. По словам генерального директора компании Боба Свона, «стало понятно, что нет никаких гарантий прибыльности». Вместо этого Intel сосредоточится на 4G- и 5G-модемах для персональных компьютеров и «умных» устройств для дома.

Это решение стало неожиданным для одного из крупнейших производителей электроники в мире. Тогда эксперты вспомнили о прошлом опыте Боба Свона, который занял должность генерального директора лишь в январе и, в отличие от предыдущих руководителей, имел финансовое, а не техническое образование.

Тем не менее, некоторые аналитики отметили, что проблемы у Intel начались еще до того, как Свон занял свой пост — производитель чипов с трудом приспосабливался к новым реалиям технологического рынка, сильно отставая от конкурентов.

Apple стала «логичным» покупателем модемного подразделения, так как разработка собственных чипов станет одним из ключевых направлений в 5G-стратегии компании. Впрочем, аналитики верят, что и Intel может найти в этой сделки неоспоримые плюсы.

«Несмотря на цену... Intel станет сильнее после этой сделки и, с точки зрения руководства, это правильный шаг», — заключил Эндерли.