Кошмар Илона Маска: положение Tesla стало критическим

Tesla отчиталась об убытках в $408 млн, несмотря на свои рекордные поставки электромобилей и хорошие продажи Model 3, сообщает CNBC. Доход компании составил $6,35 млрд против $6,41 млрд, которых от Tesla ожидали аналитики.

На фоне этих новостей акции компании рухнули на 11%.

Капитализация компании с начала текущего года упала до $45,43 млрд — более чем на 20%.

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Несмотря на неутешительные результаты, показатели второго квартала улучшились относительно первого, когда Tesla отчиталась об убытках в $702 млн. Тогда финансовый директор компании Закари Киркхорн назвал этот отчетный период «одним из самых сложных кварталов» в истории Tesla.

В первом квартале одной из причин плохих финансовых показателей компании стало снижение продаж. По словам генерального директора Tesla Илона Маска, во всем виноваты сезонные предпочтения.

«Люди не любят покупать машины зимой», — заявил миллиардер.

Во втором квартале производительность Tesla можно назвать рекордной — компания выпустила свыше 87 тыс. электрокаров. За этот же период клиентам было доставлено свыше 95 тыс. автомобилей.

В январе 2019 года Маск обещал, что Tesla вновь станет прибыльной, начиная с первого квартала текущего года. Уже спустя два месяца он предупредил о том, что прибыли в первом квартале ждать не стоит, но во втором должно все наладиться. Теперь же генеральный директор компании возлагает надежды на третий квартал. Кроме того, он уверен, что Tesla сможет выполнить намеченный план по поставке от 360 тыс. до 400 тыс. машин в 2019 году.

Весной текущего года исполнительный директор по анализу индустрии автопортала Edmunds Джессика Калдвелл заявила о том, что бренд Илона Маска «выдыхается». Калдвелл отметила, что в первом квартале 2019 года большая часть электрокаров была отправлена за рубеж, что означает снижение спроса на них в Соединенных Штатах.

От убытков Tesla деньги теряет и сам Илон Маск — в начале апреля он потерял более $1 млрд за две минуты.

Причиной этому стало резкое падение акций компании, вызванное новостями о рекордном снижении продаж. Впрочем, миллиардера это не очень расстроило — в своем Twitter-аккаунте он пожелал всем быть позитивными и пообещал не унывать, выложив жизнеутверждающий мем с подписью «победи свои страхи и никогда не сдавайся».

Выручка Tesla за второй квартал составила 6,35 млрд, скорректированная прибыль на акцию (Adj. EPS) оказалась отрицательной на уровне $1,12, рассказал «Газете.Ru» директор аналитического департамента ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов. Оба показателя, особенно последний, недотянувший до консенсуса аналитиков сразу 60%, оказались ниже ожиданий.

Кроме того стало известно, что технический директор компании Джеффри Штробел покинет свой пост, сохранив за собой лишь функции консультанта. Эту новость на рынке восприняли резко негативно, поскольку Штробел стоял у самых истоков Tesla и работал в ней задолго до прихода Илона Маска.

«Напомним, что в прошлом году компании удалось выйти в прибыль, но в этом ей помогло главным образом субсидирование покупок электромобилей американским государством. В Европе и Китае государственную помощь американскому производителю оказывать не будут, по крайней мере в аналогичном размере. Таким образом, растущие продажи низкомаржинальной Model 3 будут оказывать давление на прибыльность компании в отсутствие субсидирования от европейских стран и КНР.

Илон Маск заявил, что компания должна стать прибыльной в третьем квартале 2019 года, но при этом в приоритете будет объем продаж.

Ожидаем, что Tesla удастся установить рекорд по поставкам в текущем квартале. В случае успеха компания при необходимости сможет привлечь долговое финансирование. Однако маржинальность за 2019 год может снизиться с прошлогодних 19% до 16%. Целевая цена по Tesla составляет $228 до конца года, что 3,4% ниже уровня котировок на премаркете», — рассказал эксперт.