Новые ограничения: Госдума взялась за почту россиян

Члены Совета Федерации Андрей Клишас, Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин внесли в Государственную думу законопроект, согласно которому россиянам запретят пользоваться электронной почтой без предварительной идентификации по номеру телефона. Как сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности, соответствующий документ был зарегистрирован и направлен Председателю Государственной Думы.

Владельцы почтовых сервисов будут обязаны осуществлять идентификацию своих пользователей по номеру мобильного телефона,

следует из текста поправок к Федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,

Реклама

Кроме того, сервис должен в течение суток ограничить распространение материалов, запрещенных на территории Российской Федерации по запросу уполномоченного федерального органа.

Другие изменения коснутся обеспечения технической возможности отказа получать сообщения от других пользователей, а также конфиденциальности передаваемых данных.

Также организатор сервиса электронной почты обязан хранить сведения об идентификации абонентского номера пользователя только на территории Российской Федерации. При этом предоставление этой информации третьим лицам должно осуществляться только с разрешения владельца этой информации.

В пояснительной записке сенаторы указывают на тот факт, что упорядочение деятельности организаторов распространения информации (ОРИ), куда входят социальные сети и мессенджеры, благотворным образом сказались на безопасности Российской Федерации, в связи с чем появилась потребность урегулировать деятельность почтовых сервисов.

«...Общество сталкивается с новыми угрозами, связанными с распространением заведомо ложных угроз совершения террористических актов, поступающих на электронные адреса органов государственной власти и объектов социальной или транспортной инфраструктуры, которые в 2019 году приобрели массовый характер», — говорится в записке.

Авторы законопроекта заявляют о том, что мероприятия по эвакуации граждан, базирующиеся на ложной тревоге, нарушают деятельность организаций и наносят экономический ущерб. При этом соответствующие органы власти пытаются найти злоумышленников, но анонимность в почтовых сервисах позволяет им часто уходить безнаказанными.

«Принятие законопроекта позволит существенно снизить число ложных террористических сообщений, распространяемых посредством сервисов электронной почты, создаст правовые условия для привлечения злоумышленников к ответственности, сократит экономический ущерб от таких сообщений», — уверены сенаторы.

В случае принятия поправки к Федеральному закону вступят в силу с 1 января 2020 года.

Новый закон не коснется зарубежных почтовых сервисов, ящик на которых может завести гражданин любой страны, и в российской IT-индустрии указывают на дискриминацию отечественных игроков.

Вице-президент и технический директор Mail.ru Group Владимир Габриелян назвал законопроект «неуместным и избыточным».

«Он [закон] предполагает существенные неудобства для пользователей и дискриминирует российских игроков рынка. Отечественные компании понесут дополнительные издержки, в то время как зарубежные игроки неоднократно игнорировали требования российского законодательства. Мы не видим предпосылок к тому, чтобы предложенные нововведения как-то изменили данную практику», — заявил собеседник «Газеты.Ru».

В пресс-службе «Яндекса» и Google от комментариев отказались.

Данная инициатива подлежит обсуждению со всеми участниками рынка, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе мобильного оператора «МегаФон».

«С одной стороны, операторы связи готовы проводить такую идентификацию с помощью Mobile ID. С другой — это не должно дискриминировать российские сервисы электронной почты, которые обязаны исполнять все требования к организаторам распространения информации в сети «Интернет», по сравнению с иностранными», — сообщил представитель пресс-службы оператора.

В пресс-службах «Билайн» и МТС от комментария отказались. Пресс-служба Tele2 не смогла оперативно предоставить комментарий по запросу.