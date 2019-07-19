«Джобс был бы в бешенстве»: как будет выглядеть iPhone 11

В сети появилось сразу несколько роликов, на которых можно увидеть, как будет выглядеть iPhone 11, который будет представлен осенью 2019 года. Разумеется, это не полноценный гаджет, а только «пустышка» без электроники, позволяющая оценить внешний вид будущего устройства.

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Ролик был сделан энтузиастами на основе слухов о том, что именно покажет Apple на своей ежегодной сентябрьской презентации.

Так, ожидается, что «яблочная» компания представит сразу три устройства, которые станут полноценными преемниками iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR.

Одним из главных отличий условного iPhone 11 от предшественников станет задняя камера, которая будет располагаться на выпуклой квадратной платформе со скругленными краями в левом верхнем углу. При этом две премиальные модели получат тройную камеру, а бюджетный вариант — только двойную.

Портал 9to5Mac, специализирующийся на новостях об Apple, также опубликовал ролик, в котором можно увидеть, как квадратный модуль с камерами может быть реализован на практике. Пользователи восприняли нововведение в штыки, наградив iPhone 11 довольно нелицеприятными эпитетами.

«Я пропущу iPhone 11, пока Apple не придумает другой дизайн камеры. Этот выглядит ужасно», — пишет юзер с никнеймом Sparkel Hendricks.

«Это отвратительно! Бедный Стив Джобс... Он был бы в бешенстве, если бы это увидел», — соглашается пользователь Cthulhu Sleeps.

Другой юзер отметил, что теперь не удивлен, почему в начале июля Apple покинул главный дизайнер компании Джонатан Айв, ведь «продукты становятся все уродливее».

Также пользователи иронизируют над стоимостью iPhone, которая считается одной из самых высоких на рынке. Alex Smith призывает всех готовить деньги и предупреждает, что за этот дизайн «придется отдать $1400 или четыре почки».

Пользователь crizzonet и вовсе занял категоричную позицию: «Это самый уродливый iPhone за всю историю».

Кое-кто даже считает, что этот гаджет выглядит еще страшнее, чем «прическа Дональда Трампа».

Впрочем, нашлись и те, у кого нет претензий к выступающему модулю с камерами.

«Как по мне, выглядит нормально. Если он еще будет снимать хорошие фотографии, то мне вообще все равно», — заявил пользователь Cactus Tweeter. Но такие юзеры в меньшинстве.

В то же время зарубежные техпорталы утверждают, что квадратная платформа станет неким трендом среди других производителей смартфонов. Так, например, смартфон Pixel 4 от Google будет иметь практически идентичный дизайн.

При этом намерения производителей при использовании именно такой платформы понятны. Дело в том, что камера является одним из главных критериев при выборе смартфона. Компании стараются улучшать показатели камер ежегодно, и со временем становится все тяжелее установить на гаджет продвинутое оборудование, учитывая тонкий корпус современных устройств.

Условно, чем лучше камера, тем больше ей требуется места, и здесь на помощь приходит квадратная платформа. Иностранные журналисты уже сравнивают этот модуль с «монобровью», чье существование также было оправдано целью внедрить сканер лица Face ID, но при этом вызвало бурю критики.

«Вы приняли «монобровь». Готовьтесь полюбить квадратный модуль», — заявляет портал Mashable.

Презентация новых iPhone под кодовой цифрой «11» состоится по традиции в сентябре, а между тем аналитики уже делают свои прогнозы касательно айфонов следующего поколения — тех, которые появятся в 2020 году.

Аналитик Мин-Чи Куо, известный своими точными предсказаниями касательно продуктов Apple, заявил о том, что через два года появятся две новые модели iPhone, поддерживающие связь пятого поколения (5G), которые станут преемниками iPhone XS и iPhone XS Max. При этом диагональ дисплея маленькой модели составит не 5,8 дюйма, а 5,4 дюйма. Таким образом, айфон из новой линейки уменьшится относительно своих предшественников — экран в 5,8 дюйма имеют iPhone X и iPhone XS.