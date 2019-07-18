Плохо фильтруют: Роскомнадзор снова оштрафовал Google

Компания Google была оштрафована на 700 тыс. руб. за несоблюдение российского законодательства, говорится в пресс-релизе Роскомнадзора, поступившем в «Газету.Ru».

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Как сообщает надзорный орган, американская корпорация нарушила закон «Об информации», обязывающий поисковые системы убирать из выдачи ссылки на интернет-ресурсы, содержащие в себе информацию, запрещенную на территории Российской Федерации.

«Контрольным мероприятием зафиксировано, что Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи — более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске», — заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

Ведомство подчеркнуло, что представителям компании Google неоднократно разъяснялись данные требования закона.

Пресс-служба Google пока не дала официальный комментарий по заявлению Роскомнадзора.

О новых возможных санкциях в отношении Google стало известно в конце июня текущего года — об этом журналистам сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров. Тогда он пообещал, что к концу июля будут проведены все формальные процедуры относительно данного дела.

В феврале текущего года казалось, что война между российским ведомством и американским поисковиком завершена — после декабрьского штрафа Google наконец начал фильтровать свою выдачу в соответствии с черным списком Роскомнадзора.

«На данном этапе мы удовлетворены результатами диалога с Google», — заявил Александр Жаров в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

Он также добавил, что Google фильтрует запрещенный в России контент более чем на 70-75% [такую оценку давали эксперты. — «Газета.Ru»].

Тем не менее, как оказалось, такой фильтрации недостаточно — часть запрещенных ссылок все-таки попадают в поисковую выдачу, что и вызвало недовольство Роскомнадзора.

Впервые о том, что надзорная служба готовится оштрафовать Google, сообщалось в конце октября 2018 года. В соответствии со ст. 15.8 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» действующие на территории РФ операторы поисковых систем обязаны исключить из поисковой выдачи заблокированные в России интернет-ресурсы. Для того необходимо подключиться к ФГИС (Федеральная государственная информационная система, содержащая реестр запрещенных интернет-ресурсов). Как оказалось, Google не выполнил это требование.

За неисполнение этого закона для юридических лиц предусмотрена административная ответственность — штраф в размере от 500 до 700 тыс. руб.

«Мы ответ от компании Google получили, они считают, что законодательство РФ они соблюдают — так написано в письме. Поскольку мы следим за их выдачей поисковой и поскольку сайты из единого реестра запрещенной информации в этой выдаче присутствуют, для нас это неопровержимое доказательство того, что соответствующая фильтрация не осуществляется. В связи с чем сегодня дело завершилось, и компания была оштрафована на 500 тысяч рублей», — заявил в декабре Александр Жаров во время встречи с журналистами.

При этом он ответил, что в случае дальнейшего нежелания Google соблюдать российские законы в отношении компании могут быть возбуждены новые дела.

Вскоре после этого замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин пригрозил Google блокировкой на территории России.

«Действующий закон сейчас не предполагает блокировку, он предполагает административный штраф.

Но вы понимаете, что если мы зайдем в тупик, то на законодательном уровне у нас есть все возможности, чтобы этот вопрос урегулировать.

Если государство видит, что какая-то иностранная компания не соблюдает российское законодательство последовательно и системно, то государство вносит изменения в закон, и за неисполнение российских законов возможно более суровое наказание — такое, как блокировка», — сказал Субботин.

По словам заместителя руководителя Роскомнадзора, речь идет о противоправном контенте — детской порнографии, суицидах, наркотиках, экстремизме и т.д.

«Именно эта информация у нас запрещена. И именно ее мы хотим, чтобы Google фильтровал», — добавил замглавы ведомства.