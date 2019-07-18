Катастрофа в Apple: iPhone никому не нужен

Лояльность к бренду Apple среди владельцев iPhone падает, сообщает портал CNET со ссылкой на исследование компании BankMyCell. По сравнению с мартом 2018 года, количество людей, обменявших свои старые айфоны на новые модели, снизилось на 15%. Они предпочли отказаться от «яблочного» бренда в пользу смартфонов, работающих на базе Android.

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Портал BankMyCell, позволяющий обменять старые смартфоны на новые, собрал статистику от 38 тыс. человек, воспользовавшихся сервисом. Как оказалось, 26% людей, пожелавших расстаться со своим iPhone X, который был впервые представлен два года назад, приобрели смартфон другого бренда. Для сравнения, лишь 7,7% владельцев Samsung Galaxy S9 перешли на iPhone, а 92,3% сделали выбор в пользу операционной системы Android.

По статистике за июнь 2019 года, 18% людей обменяли свой iPhone на смартфон другого бренда.

Как следует из информации,

полученной BankMyCell, лояльность к iPhone находится на низшей точке с 2011 года — 73% относительно наивысшего показателя в 92% в 2017 году, когда появился iPhone X.

С этими данными соглашается и аналитическое агентство Kantar Group, которое заявило о том, что по итогам квартала, завершившегося в июне 2019 года, «яблочные» гаджеты составили 36% от общих продаж смартфонов в США, что на 2,4% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. При этом доля телефонов на базе Android выросла на 2,5% и составила 61%.

Действительно, спрос на iPhone во всем мире упал. В начале июля стало известно, что Apple должна выплатить Samsung крупную неустойку из-за низких продаж своего некогда популярного гаджета.

Дело в том, что в последних версиях iPhone используются OLED-дисплеи, которые производит южнокорейский вендор. Samsung заключила с Apple контракт, согласно которому последний должен была приобрести определенное количество таких экранов. Тем не менее, купертиновцы закупили меньше дисплеев, чем планировали в связи с невысоким спросом на iPhone.

Сообщается, что сумма неустойки составила $683 млн.

Одной из причин сокращения спроса на iPhone является перенасыщение рынка гаджетов большим количеством устройств, которые стоят гораздо дешевле айфонов, но обладают похожим функционалом. Так, например, на китайском рынке iPhone сильно отстает по продажам от своих более бюджетных аналогов.

Популярности Apple в Китае также не добавляет торговая война между США и КНР, продолжающаяся до сих пор. Когда президент Трамп впервые объявил о введении санкций против Huawei, являющейся одним из технологических лидеров страны, в китайских социальных сетях появились массовые призывы отказаться от продукции Apple в качестве мести Америке,

«Функции в гаджетах Huawei сопоставимы или даже превосходят те, что есть в айфонах. Раз у нас есть такая хорошая альтернатива, почему мы все еще пользуемся Apple?» — вопрошал один пользователь китайской соцсети Weibo.

«Я чувствую стыд, наблюдая на торговой войной. Когда у меня появятся деньги, я поменяю смартфон», — заявил другой юзер, отправивший сообщение с айфона.

Лояльность пользователей яблочных телефонов падает — это отражают продажи, которые достигли пика в 2015 году в 231 млн штук, а потом снизились до 211-217 млн штук в течение следующих трех лет, подтвердил «Газете.Ru» директор аналитического департамента ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов.

«Компания даже объявила о том, что больше не будет публиковать продажи iPhone в штуках, чтобы не показывать снижающую динамику.

На финансовом состоянии компании отток пользователей из экосистемы не сказался из-за роста цен на устройства.

Будущее падение лояльности Apple будет компенсировать за счет внедрения сервисов и увеличения их в структуре выручки», — отметил собеседник «Газеты.Ru».

На прошлой неделе Apple оказалась в центре шпионского скандала — в приложении «Рация» была найдена уязвимость, позволяющая прослушать iPhone без согласия его владельца. Как сообщили в «яблочной» компании, пока у них нет данных касательно того, успел ли кто-то злоупотребить дырой в безопасности в своих корыстных целях.