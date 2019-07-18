Старость не радость: США взялись за российский FaceApp

Компания Wireless Lab, создавшая вирусное приложение FaceApp, не продает и не делится пользовательскими данными с третьими лицами, заявил генеральный директор компании и разработчик Ярослав Гончаров. Соответствующее сообщение опубликовал портал TechCrunch.

Из заявления следует, что обработка пользовательского снимка происходит в облаке. При этом это касается только фотографии, выбранной самим пользователем — другие кадры из альбома остаются в сохранности.

Также Wireless Lab хранит загруженное фото в облаке, но это делается из соображений трафика: таким образом, одинаковые снимки не обрабатываются дважды, что положительно сказывается на производительности приложения. «Большая часть фотографий удаляется с наших серверов в течение 48 часов», — утверждают в компании.

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При этом пользователь может направить запрос на удаление всей своей информации — для этого необходимо связаться с техподдержкой.

Кроме того, для использования FaceApp не нужно логиниться и входить в систему, что означает, что собранные данные нельзя связать с электронной почтой или аккаунтом в социальных сетях.

«Несмотря на то, что основная команда разработчиков находится в России, пользовательские данные не хранятся на территории РФ», — заявили в компании, добавив, что не продают или не делятся собранной информацией о своих юзерах.

Приложение FaceApp стало вирусным на этой неделе. Социальные сети буквально заполонили фотографии селфи пожилых людей, которые были искусственно состарены с помощью нейросетей. Этот «старящий» фильтр так понравился пользователям, что FaceApp быстро вышел в тренды магазинов приложений как в App Store, так и в Play Market.

Популярность FaceApp достигла такого пика, что начали появляться клоны и альтернативы российскому приложению. Согласно данным портала Mashable, на текущий момент три из десяти самых популярных приложений для Apple являются программами для трансформации лиц. В Play Store похожая ситуация — приложения, меняющие внешность и работающие на базе нейросетей, до сих пор находятся в топе.

Таким образом, FaceApp невольно помогла конкурентам. Например, приложение AgingBooth, также состаривающее селфи, скачали более 2,2 млн раз за последнюю неделю. Учитывая, что этому приложению уже девять лет, трудно не связать его внезапную популярность с FaceApp.

Тем не менее, эксперты не рекомендуют скачивать эти приложения, так как их политика приватности вызывает сомнения.

Впрочем, такие же претензии есть у американских властей и к FaceApp. Прежде всего, потому что это приложение российского производства, а значит может быть связано с пресловутыми «русскими хакерами».

Национальный комитет Демократической партии США, чья почта была взломана хакерской группировкой, которую подозревают в тесных связях с Кремлем, решил перестраховаться и на всякий случай запретить всем участникам предвыборной гонки-2020 скачивать и пользоваться FaceApp. По словам главы службы безопасности Комитета Боба Лорда, технология, позволяющая «состарить» свое лицо, несет в себе крупные риски, так как за ней стоят «русские».

Как утверждает Боб Лорд, пока до конца не ясно, в чем именно может заключаться опасность для пользователей, но на всякий случай следует избегать подобных приложений из соображений национальной безопасности.

Кроме того, сенатор от Демократической партии Чак Шумер потребовал от ФБР и Федеральной торговой комиссии США провести расследование в отношении FaceApp, так как оно потенциально нарушает права пользователей на приватность.

«В век технологии распознавания лиц, которая используется и в целях безопасности, и в целях слежки, крайне важно, чтобы пользователи знали, как защитить свою персональную и биометрическую информацию, в том числе и от враждебных иностранных агентов», — заявил Шумер в своем письме.

Ранее эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в интервью RT прокомментировал опасения американских властей касательно FaceApp. По его словам, «американские IT-компании и IT-гиганты, такие как Facebook, Google, Twitter, и их же приложения, тот же самый Instagram» собирают еще больше данных о пользователях.