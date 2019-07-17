«Никогда не забудешь»: фото зарезанной блогерши победило Instagram

21-летний Брэндон Кларк жестоко расправился с 17-летней блогершей Бианкой Девинс, с которой, по информации New York Post, он состоял в романтических отношениях. Трагедия произошла в американском городе Ютика, штат Нью-Йорк.

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Сообщается, что Кларк убил Девинс на улице, подкараулив ее после возвращения с концерта. Между молодыми людьми произошла ссора, и взбешенный мужчина перерезал подруге горло, оставив на асфальте надпись «May you never forget me» [рус. «Ты меня никогда не забудешь»].

Фотографии окровавленного тела Бианки Девинс были опубликованы Кларком в собственном Instagram-аккаунте.

Несмотря на то, что администрация сервиса оперативно удалила снимок и заблокировала профиль мужчины, фото быстро разошлось по другим аккаунтам. Теперь Instagram предстоит длительная работа по полному удалению фотографии мертвой девушки, так как социальные сети в очередной раз не смогли остановить распространение неприемлемого контента.

В компании заявили о том, что руководство активно сотрудничает с полицией, и использует технологии, а также помощь пользователей для обнаружения и удаления последнего снимка 17-летней Девинс.

«Мы предпринимаем все меры по блокировке этого контента на нашей платформе. Мы не хотим, чтобы люди видели у себя в ленте контент, нарушающий нашу политику. Наша цель — реагировать на такие инциденты так быстро, насколько это возможно, но всегда есть куда стремиться», — заявили в пресс-службе Facebook, владеющей Instagram.

Последним громким случаем, когда социальные сети не справились с потоком противоправного контента и не смогли ограничить его распространение, стала резня в новозеландском городе Крайстчерч. Тогда акт растрела десятков мирных жителей в мечетях города был снят одним из нападавших на видео и транслировался в прямом эфире на YouTube и Facebook.

Полиция Новой Зеландии попросила пользователей интернета не делиться страшным роликом, но это не дало результатов — видео быстро разошлось по соцсетям с помощью репостов.

«Новозеландская бойня транслировалась в Facebook, была анонсирована на 8chan, была репостнута на YouTube, комментировалась на Reddit и распространилась по всему миру до того, как IT-компании начали реагировать», — заявил тогда обозреватель Washington Post Дрю Харвелл.

После шквала критики в свой адрес Facebook попытался оправдаться за свою неспособность справиться с ситуацией — вице-президент социальной сети и заместитель главного юрисконсульта Крис Сондерби утверждал, что трансляцию жестокого убийства успели посмотреть менее 200 раз, пока оно было в эфире, и около 4 тыс. раз перед тем, как оно было удалено с платформы.

Доклад от Facebook вышел на следующий день после новости о том, как социальная сеть удалила 1,5 млн видео с атакой мечети в Новой Зеландии за первые 24 часа после нападения, включая 1,2 млн роликов, которые были запрещены соцсетью к повторной загрузке.

Тем не менее, это означает, что Facebook так и не смогла остановить 20%, или 300 тыс. видео, которые все-таки попали на платформу, а значит были просмотрены пользователями.

К сожалению, это не единственная ситуация, когда алгоритмы социальных сетей не справились со своей задачей. В апреле 2019 года, когда в Париже загорелся собор Парижской Богоматери, искусственный интеллект YouTube неожиданно связал пожар с терактом 11 сентября в США, предлагая пользователям, смотрящим сводки новостей о Нотр-Даме, почитать энциклопедическую статью об атаке террористов-смертников на башни-близнецы Всемирного торгового центра.

«Мы глубоко сожалеем о пожаре, случившемся в соборе Нотр-Дам. Эти сноски включаются алгоритмами, которые иногда дают сбой. В понедельник программное обеспечение YouTube ошибочно посчитало клубы дыма в Париже за последствия теракта 2011 года, что вызвало появление виджета», — заявили в пресс-службе YouTube, принадлежащего компании Google.