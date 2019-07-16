Уберите непристойности: Роскомнадзор пришел за Instagram

Фотохостинг Instagram, принадлежащий Facebook, должен удалить изображение непристойных действий с государственным флагом России. Об этом говорится в пресс-релизе Роскомнадзора, поступившем в «Газету.Ru».

«16 июля в Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры РФ ограничить доступ к иллюстрации в социальной сети Instagram, оскорбляющей государственные символы России. Картинка содержит изображение непристойных действий с государственным флагом Российской Федерации», — сообщает надзорный орган.

Роскомнадзор отметил, что в адрес Instagram было направлено уведомление о внесении интернет-страницы с непристойным изображением в единый реестр запрещенной информации.

Реклама

Накануне стало известно о похожем нарушении — в социальной сети Facebook появилась картинка, на которой изображен герб Российской Федерации со свастикой.

«15 июля в Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры РФ ограничить доступ к иллюстрации в социальной сети Facebook, оскорбляющей государственные символы России. Картинка содержит нецензурную интерпретацию названия нашей страны и изображение свастики на фоне государственного герба Российской Федерации», — говорится в пресс-релизе Роскомнадзора. Соответствующее уведомление о блокировке этой страницы было также направлено в адрес администрации сервиса.

Обе картинки нарушают федеральный закон от 18 марта 2019 года N 30-ФЗ.

Согласно ему, в случае обнаружения в интернете информации, оскорбляющей официальные государственные символы Российской Федерации, Генеральная прокуратура должна обратиться в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по удалению указанной информации и по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим указанную информацию, в случае ее неудаления.

В законе отмечается, что за неуважительные публикации вводится штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Повторное нарушение повлечет штраф от 100 до 200 тысяч рублей или административный арест на 15 суток.

На прошлой неделе Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ обязал социальную сеть «ВКонтакте» удалить в сообществе MDK комментарий, оскорбляющий государственные символы России.

«Нам поступило требование Генеральной прокуратуры РФ ограничить доступ к одному из комментариев пользователей, размещенных под одним из постов в небезызвестном сообществе MDK социальной сети «ВКонтакте». Комментарий содержит непристойное изображение на фоне государственного флага России и надписи «Конституция РФ». Мы направили требование социальной сети «ВКонтакте» об удалении данного изображения, которое оскорбляет государственные символы Российской Федерации», — заявил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

2 июля президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре совместно с МВД и Роскомнадзором проанализировать правоприменительную практику статьи об ответственности за оскорбление госсимволов и госинститутов, а также при необходимости принять меры по недопущению необоснованных штрафов или блокировок сайтов по этой статье.

Это поручение необходимо исполнить до 1 ноября.

В начале июня текущего года YouTube заблокировал видеоролик экстремистов, содержащий в себе оскорбления национального герба Российской Федерации, по требованию Роскомнадзора.

«После уведомления Роскомнадзора администрацией видеохостинга Youtube заблокирован доступ к видеороликам с заявлениями лидеров бандформирований (Шамиля Басаева и др.) и агитационные материалы экстремистских организаций о неуважении к государственному гербу Российской Федерации», — сообщил надзорный орган.

По словам Вадима Ампелонского, этот случай стал уникальным, так как Генпрокуратура впервые потребовала заблокировать информацию, имеющую отношение к оскорблению герба Российской Федерации.

«Это не первое требование Генпрокуратуры в рамках исполнения закона об оскорблении госсимволов, но впервые оно касается герба России», — заявил Ампелонский «Интерфаксу».