Забудьте про задний карман: как избежать взрыва смартфона

По информации Центра цифровой экспертизы Роскачества, как правило, взрыв и возгорание аккумуляторов в гаджетах происходит по причине заводского брака, перегрева либо старения самого устройства. Как утверждают эксперты, от двух последних причин можно себя обезопасить, если соблюдать элементарные меры предосторожности.

Реклама

В большинстве современных гаджетов используются литий-ионные батареи, которые имеют ряд плюсов, но обладают неприятной особенностью — из-за резкого перепада температуры такой аккумулятор начинает вырабатывать газ, что приводит к вздутию оболочки.

Любой резкий удар может также привести к сильному нагреву, за которым может последовать взрыв.

Как сообщает директор Национальной ассоциации производителей источников тока РУСБАТ, председатель технического комитета Росстандарта ТК044 «Аккумуляторы и батареи» Сергей Орлов, одной из самых важных рекомендаций по правильной эксплуатации батареи является отказ от действий, не рекомендованных производителем. Это относится, например, к самостоятельному разбору аккумулятора или бросанию батареи в огонь, чтобы «посмотреть, что будет».

Эксперт пояснил, что в ближайшем будущем на рынке появится новое поколение литиевых аккумуляторов, которые будут лучше защищены от перепадов температур, а значит станут безопаснее для пользователя, но до этого еще должно пройти около пяти лет. Тем не менее, текущие батареи взрываются уже сейчас, и больше всего от них страдают дети, которые остаются покалеченными. К некоторых случаях взрыв смартфона или планшета приводил даже к летальному исходу.

Роскачество рекомендует соблюдать ряд правил, который поможет минимизировать риски, связанные с использованием гаджетов с литий-ионными батареями. Прежде всего, не стоит покупать «китайские» универсальные зарядные устройства, которые могут существенно повлиять на срок службы аккумулятора — эксперты советуют пользоваться только заводскими «зарядками».

Также необходимо следить за температурой своего гаджета, не оставляя его лежать на солнце долгое время.

Кроме того, любителям спать в кровати вместе со смартфоном, запрещается класть его под подушку.

Во время зарядки не стоит играть в игры, потребляющие большое количество энергии, так как это увеличивает нагрузку на аккумулятор смартфона, что также приводит к его изнашиванию.

Если вам предстоит активная деятельность, например, фитнес или спорт, необходимо удостовериться, что смартфон не выпадет из кармана, так как падение может сильно навредить батарее. Кроме того, не рекомендуется носить гаджет в заднем кармане брюк или джинсов, так как велика вероятность, что вы на него сядете, что также может привести к механическим повреждениям.

Категорически запрещается использовать гаджет, аккумулятор которого уже вздулся — свидетельством этого может стать «распухшая» задняя крышка устройства.

В случае, если смартфон все же загорелся, необходимо соблюдать спокойствие и обезопасить себя. Прежде всего, нужно постараться обесточить помещение, в котором вы находитесь, или хотя бы отключить от сети зарядное устройство гаджета, не прикасаясь к нему.

После этого нужно перекрыть доступ к телефону, например, бросить его в воду или накрыть чем-то, что плохо горит.

Если угроза взрыва неминуема, необходимо бросить устройство туда, где вероятный взрыв причинит минимум ущерба.

На этой неделе стало известно об инциденте, который едва не стал фатальным — в Великобритании планшет бренда Samsung перегрелся во время подзарядки и прожег дыру в кровати ребенка. 11-летний мальчик прокрался в комнату родителей и взял их планшет, чтобы посмотреть какое-то видео в постели. После этого он поставил его на зарядку, а когда проснулся, вся комната была охвачена едким дымом.

Проснувшиеся родители обнаружили источник проблемы — планшет во время подзарядки нагрелся до критической температуры и должен был вот-вот воспламениться. Под гаджетом рядом с подушкой на кровати ребенка уже появилось черное пятно, которое прожгло устройство.

На прошлой неделе в городе Курган произошел похожий случай, который закончился смертью ребенка. 7-летний мальчик нашел на улице некое устройство, похожее на мобильный телефон, после чего принес его домой и поставил на подзарядку. Неизвестный гаджет сдетонировал, нанеся ребенку «ожог, несовместимый с жизнью».