Проиграл битву: Трампу запретили удалять людей

Президент США Дональд Трамп любит свой твиттер и дорожит подписчиками, которых у него насчитывается свыше 61 млн. Тем не менее, это не мешает главе государства нещадно блокировать тех, кто критикует его высказывания.

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В 2017 году семь человек, которых Трамп забанил в своем аккаунте, подали иск в попытке оспорить решение президента — они доказывали, что имеют право на свободу слова. Через год суд поддержал истцов, и президенту пришлось их разблокировать.

Тогда министерство юстиции подало апелляцию, утверждая, что первая поправка Конституции США не применима в данном случае, так как президент заблокировал пользователей в своем личном аккаунте.

В июле 2019 года Апелляционный суд Нью-Йорка вынес обновленное решение, подтверждающее легитимность прошлогоднего: блокировка Дональдом Трампом инакомыслящих является антиконституционной, а значит отныне ему запрещено банить фолловеров, передает Reuters.

Это распоряжение касается аккаунта @RealDonaldTrump, который является личным профилем президента. Несмотря на наличие официального аккаунта @POTUS, который переходит от президента к президенту, @RealDonaldTrump также был признан судом полноценной онлайн-площадкой, так как Трамп анонсирует на ней свои политические шаги, делится мнением по разным вопросам и отвечает подписчикам.

«Первая поправка [Конституции] не позволяет государственному должностному лицу, использующему учетную запись в социальной сети для любых официальных целей, исключать лиц из открытого онлайн-диалога из-за того, что они выражают мнение, с которым чиновник не согласен», — говорится в решении Апелляционного суда.

Представитель минюста США Келли Лако заявила, что ведомство не устраивает решение суда.

«Мы недовольны решением суда и рассчитываем предпринять дальнейшие шаги. Как мы утверждали ранее, блокировка президентом Трампом пользователей в его личном твиттер-аккаунте не нарушает первую поправку», — сообщила Лако.

А вот исполнительный директор Knight First Amendment Institute Колумбийского университета Джамиль Джаффер, являющийся одним из истцов, инициировавших первое разбирательство в 2017 году, остался доволен его развязкой.

«Это решение поможет сохранить целостность и жизнеспособность цифровых пространств, которые становятся все более важными для нашей демократии», — сказал Джаффер.

«Отношения» Дональда Трампа и Twitter начались в 2009 году, и с тех пор политик использовал эту площадку для выражения собственных мыслей. После того, как Трамп стал президентом в 2016 году, он начал выпускать по несколько десятков публикаций в день, многие из которых вызывали неоднозначную реакцию в обществе.

При этом Трамп постоянно жалуется на то, что Twitter его дискриминирует, не давая на него подписываться и скрывая важные посты.

Глава государства уверен, что техкомпания не любит политиков консервативного толка, а потому намеренно «заглушает их голоса».

В апреле 2019 года в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа и главы Twitter Джека Дорси. Как сообщили журналисты, присутствующие на встрече, Трамп не преминул обвинить онлайн-платформу в том, что она специально, но скрытно удаляет его подписчиков — он пожаловался Дорси на падение своей популярности и снижение количества читателей.

Президент считает, что это является частью «антитрамповской» кампании.

Два года назад аккаунт Дональда Трампа в твиттере был деактивирован бывшим сотрудником компании, который решил подобным образом «отметить» свой последний день на рабочем месте. Несмотря на то, что профиль президента был недоступен всего 11 минут, пользователи Twitter успели вдоволь пошутить и поблагодарить безымянного героя, который на короткое время сплотил всю нацию.

«Первый успешный переворот в американской истории совершил стажер с толстыми пальцами», — заявил автор New York Times Макс Фишер.

Многие также выразили свою поддержку неизвестному герою, заявив, что «эти 11 минут без Трампа были лучшими в жизни». Кое-кто посетовал, что таких сотрудников нужно не увольнять, а наоборот, повышать по службе, а человека, на время удалившего Трампа из твиттера, ждут отличные карьерные перспективы.