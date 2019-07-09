Злое слово: биограф Джобса раскрыл правду о Тиме Куке

Не секрет, что Apple переживает некий кризис. Мало того, что айфоны перестали вызывать трепет и удивление и уже не так хорошо продаются, как раньше. В июле 2019 года компанию покинул главный дизайнер бренда Джонатан Айв, чье тесное сотрудничество со Стивом Джобсом подарило миру самые знаковые продукты Apple, включая iPhone, iPod и iPad.

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Одной из неофициальных причин, по которым Айв решил уйти, являются творческие разногласия с текущим генеральным директором Apple Тимом Куком, пришедшим на смену Джобсу после его смерти от рака поджелудочной железы в 2011 году. В отличие от основателя компании, который ставил дизайн гаджетов во главу угла, Кук отдает предпочтение операционной деятельности Apple, фактически, отказавшись от заветов Стива Джобса.

Масла в огонь подлил известный биограф Уолтер Айзексон, издавший в 2011 году книгу под названием «Стив Джобс» на основе интервью с самим визионером, а также его родственниками, друзьями, коллегами и соперниками. Стоит отметить, что это единственная биография Джобса, написанная при его активном содействии. Она была опубликована через 19 дней после смерти изобретателя в возрасте 56 лет.

В интервью CNBC Айзексон признался, что «немного смягчил правду», когда рассказывал в своей книге о Тиме Куке, выбранном Джобсом в качестве своего преемника.

Писатель утверждает, что Джобс нередко критиковал Кука и даже предрекал сложившийся в компании кризис.

«В моей книге Стив [Джобс] говорит о том, что Тим Кук — способный и может сделать все, что угодно. После чего он поднял глаза на меня и сказал: «Тим безразличен к нашим продуктам». Иногда, когда он испытывал боли и был зол, Стив мог добавить и другие вещи», — заявил Айзексон, добавив, что решил оставить в книге лишь те моменты, которые будут интересны читателям.

Биограф также прокомментировал отношения Джобса и Джонатана Айва, которые, по его словам, были очень близки.

«Каждый день, когда Джобс посещал офис в Купертино, он обязательно шел в большую запертую дверь, ведущую в студию дизайна. Он входил внутрь и выгонял всех оттуда. После этого он садился вместе с Джони за стол. Вместе они не просто пытались прочувствовать телефон, но каждый разъем, каждую кнопку, каждое соединение провода. Джобс был человеком продукта до мозга костей», — рассказывает Айзексон.

По словам писателя, сейчас в лице Apple он видит компанию, которая неплохо справляется, но у ее руля отсутствуют двое родственных душ, которые жили красотой собственных гаджетов.

«Мне кажется, дизайнерам стоит отчитываться напрямую перед Куком... а ему нужно посещать студию дизайна хотя бы раз в неделю», — заключил писатель.

По информации Wall Street Journal, группа дизайнеров, которую возглавлял Джонатан Айв, была недовольна тем, что нынешнее руководство «разрушает магию продуктов», которую создал еще Джобс. Сам Айв был «удручен» Тимом Куком, который «не проявлял интереса к разработке продуктов» и не ставил дизайн устройств во главу угла, сосредоточившись на функциональных особенностях. Кроме того, он практически не посещал студию Айва — некоторые источники сообщали, что гендиректор видел воочию новые гаджеты Apple чуть ли не накануне их публичной презентации.

После этой публикации Тим Кук дал официальный комментарий, назвав материал WSJ «абсурдом».

«Эта публикация абсурдна.

Информация и сделанные выводы не соответствуют действительности.

По сути, материалу не хватает базового понимания того, как работает дизайнерская команда и сама Apple. Эта история искажает взаимоотношения, принятые решения и события настолько, что невозможно узнать ту компанию, о которой идет речь», — заявил Тим Кук.

Он добавил, что нынешняя команда дизайнеров «феноменально талантлива» и поэтому будет процветать при любом руководстве.

«Мы знаем правду и знаем, на какие удивительные свершения они способны. Те проекты, над которыми они сейчас работают, сильно вас удивят», — сообщил глава компании.