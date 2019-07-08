Спят, едят, записывают рэп: как японцы используют каршеринг

Большинство людей пользуются услугами каршеринга, потому что намерены совершить некое путешествие — это является основным мотивом для клиента. Как оказалось, эта истина работает во всех точках мира кроме Японии — в Стране восходящего солнца, испытывающей дефицит пространства, машины для каршеринга заменяют и офис, и отель, и столовую.

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Как сообщает национальная газета Японии The Asahi Shimbun, все больше и больше людей берут автомобили в наем, но не пользуются ими по назначению.

Летом 2018 года местный провайдер каршеринга Orix обратил внимание на то, что люди возвращают машины, не проехав на них и несколько метров.

«У нас нет никаких идей насчет того, как они [клиенты] используют наши транспортные средства. Единственное, что мы можем сказать, это то, что некоторое количество людей берут машины, но не ездят на них», — заявил представитель пресс-службы Orix.

Другие сервисы, предоставляющие услуги каршеринга в Японии, решили разобраться в этой ситуации и запустили опрос среди пользователей. Как оказалось, японцы пользуются машинами по-своему.

Доступность является одним из ключевых факторов успеха каршеринга. Клиенты могут брать напрокат машины 24 часа в сутки, заказав транспортное средство со своего смартфона. При этом полчаса использования стоит около 400 йен (около 235 руб.). Эти преимущества заставляют японцев находить каршерингу новое применение.

Так, один из респондентов заявил о том, что снимает авто, чтобы подремать в нем или использовать его для работы. Другой сообщил, что хранит в каршеринговой машине сумки и другие личные вещи, когда все уличные камеры хранения оказываются занятыми.

«Я снял машину, чтобы поесть обед, который купил на вынос, потому что не мог найти свободное место», — рассказал 31-летний мужчина, проживающий в префектуре Сайтама.

«Обычно единственным местом, где я могу подремать между встречами с клиентами, это киберкафе около станции, но снять машину, чтобы поспать в ней, стоит всего лишь несколько сотен йен (несколько долларов), практически то же самое, что и снять место в киберкафе», — добавил он.

Согласно статистике каршеринговой компании NTT Docomo Inc., каждый восьмой клиент снимал автомобиль не для того, чтобы на нем ездить. Большинство рассказало, что использовало авто для сна или отдыха, а также для встреч с друзьями, членами семьи и деловых разговоров по телефону.

Другие способы применения машины напрокат включают в себя просмотр телевидения, подготовку костюма к Хэллоуину, практику вокала, запись рэпа, изучение английского языка и даже гимнастику для лица.

«Машины используются в качестве личного пространства. Люди находят куда больше применений нашим машинам, чем мы ожидали», — рассказал представитель NTT Docomo.

Впрочем, до тех пор, пока клиенты платят и содержат автомобили в порядке, у провайдеров нет к ним претензий. Однако, есть ряд компаний, которых не устраивает такая находчивость японцев — согласно условиям использования, некоторые сервисы взимают больше денег с пользователя, если он берет машину, чтобы путешествовать на большие расстояния.

Кроме того, некоторые пользователи, которые берут машину не по назначению, сидят в ней с включенным двигателем, чтобы погреться зимой или остудиться летом, что негативным образом влияет на состояние окружающей среды.

«Водители должны выключать двигатель, если они не совершают поездку, и мы не рекомендуем нашим клиентам брать напрокат машины для других целей, кроме как передвижения. Мы считаем, что наши автомобили лучше всего подходят для путешествий», — говорят в пресс-службе Orix.

В июне 2019 года Госавтоинспекция МВД России заявила о том, что намерена запретить каршеринг для злостных нарушителей правил дорожного движения. В ГИБДД отметили, что такие водители несут в себе угрозу для законопослушных граждан. Уточняется, что для постоянных нарушителей хотят создать единую базу, куда будут внесены не только россияне, но и иностранцы.