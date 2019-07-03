Шпион на границе: чем китайцы заражают телефоны туристов

Китайские пограничники тайно устанавливают следящее ПО на телефоны туристов, въезжающих через пропускные пункты в Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР, передает The Guardian. Сообщается, что таким образом власти намерены шпионить за населением отдаленной области — известно, что Синьцзян-Уйгурский автономный район в основном населяют уйгуры, исповедующие ислам.

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Этот район и так находится под пристальным наблюдением Пекина — на улицах и в мечетях установлены камеры с технологией распознавания лиц, а местное население, по слухам, добровольно устанавливает на свои смартфоны приложения, которые могут сканировать устройство в случае необходимости.

Теперь же подобные меры коснулись и тех, кто въезжает на территорию района со стороны соседней Киргизской республики, только делается это втайне от граждан.

Сообщается, что на границе у туристов на время забирают телефоны, а возвращают уже с установленным программным обеспечением, которое может «читать» электронные письма, SMS-сообщения и списки контактов.

При этом пограничники не предупреждают об установке заранее и не сообщают о том, какую информацию они ищут.

Член организации Privacy International Эдин Оманович назвал эту практику «крайне тревожной», особенно для страны, в которой «установка не того приложения или скачивание не той газетной статьи может привести к тюремному заключению».

По данным экспертов Guardian, шпионское ПО предназначено для поиска контента, имеющего отношение к исламскому экстремизму, а также технологиям и схемам производства оружия.

Однако, помимо прочего, это приложение «интересуется» широким спектром тем, например, соблюдает ли пользователь пост во время Рамадана, читает ли литературу Далай-ламы и слушает ли японскую металл-группу Unholy Grave.

Сообщается, что в большинстве случаев пользователям возвращают смартфоны с уже удаленным приложением. Тем не менее, у некоторых туристов это ПО так и остается на устройстве. При этом не установлено, куда уходит полученная информация, и как долго она хранится.

Согласно официальной статистике, Синьцзян-Уйгурский автономный район посещают около 100 млн человек ежегодно, включая как китайцев, так и граждан других стран. Несмотря на то, что нет официального подтверждения желанию властей следить за дальнейшими передвижениями туриста, эксперты сообщают, что информации, которую собирает приложение, достаточно, чтобы определить местонахождение человека в случае необходимости.

«Это еще один пример того, почему наблюдение в Синьцзян-Уйгурском автономном районе является одним из самых незаконных и драконовских во всем мире», — считает Оманович.

Зарубежные СМИ направили запрос для комментария китайским властям, но те не смогли вовремя предоставить ответ. Ранее правительство КНР вступилось за технологическую слежку в районе, заявив о том, что она положительно повлияла на безопасность во всем регионе.

В мае 2019 года в мессенджере WhatsApp была обнаружена уязвимость, благодаря которой на смартфоны пользователей устанавливался вирус, предназначенный для слежки за человеком. По данным зарубежных СМИ, к созданию вредоносного ПО может быть причастна израильская компания NSO Group, занимающаяся выпуском инструментов для киберразведки, которыми пользуются правительства по всему миру.

NSO Group отрицает любую причастность к слежке за пользователями WhatsApp, однако это не исключает возможности того, что кто-то другой воспользовался их инструментами в своих целях. Вскоре после этих новостей создатель Telegram Павел Дуров публично раскритиковал WhatsApp из-за проблем с безопасностью.

«Мир шокирован новостями о том, что WhatsApp превращает любой телефон в жучок. Все, что находится на вашем смартфоне, включая фотографии, электронные письма и сообщения, было доступно злоумышленникам только потому, что вы установили себе WhatsApp. Меня же эти новости не удивили. В прошлом году WhatsApp пришлось признать, что они столкнулись с похожей проблемой — видеозвонок с помощью мессенджера позволял хакеру получить доступ ко всем вашим данным», — заявил бизнесмен.