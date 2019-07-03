Врал жене и устраивал оргии: что не так с создателем Android

Бывшая супруга создателя операционной системы Android Энди Рубина Ри Хирабару Рубин подала гражданский иск в суд, обвинив мужа сразу по нескольким статьям. В частности, женщина утверждает, что он скрыл от нее крупные доходы, заставив подписать брачный договор, официально лишающий ее прав на семейные деньги.

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Кроме того, инженера подозревают в организации занятия проституцией. Утверждается, что будучи в браке, Рубин имел несколько любовниц.

По меньшей мере одна из них, которая в судебных документах обозначена как «М», участвовала в сексуальных контактах с несколькими мужчинами, что записывалось на пленку «для развлечения Рубина и других людей», а также занималась сексом с создателем Android уже «за кадром».

Сообщается, что Энди Рубин «покрывал их расходы в обмен на то, что предлагал их другим мужчинам».

Тем не менее, главной претензией Ри Рубин является тот факт, что ее бывший муж обманул ее и лишил совместно нажитого имущества. Инженер якобы заставил ее подписать брачный контракт за несколько дней до их свадьбы, когда Рубин была беременна их общим ребенком. Согласно некоторым специфическим деталям этого договора, Ри Рубин лишилась прав на все деньги, которые ее экс-муж заработал во время работы в Google, а также средства, вырученные от продажи одной из фирм Энди Рубина.

В 2014 году, вскоре после того, как Рубин уволился из Google, он перестал перечислять на общий счет супругов те деньги, которые «корпорация добра» выплачивала ему в качестве «золотого парашюта», скрыв эти доходы от жены.

Взамен он переводил средства на свой личный счет, впоследствии тратя их на любовниц и другие сексуальные утехи. При этом сообщается, что потраченные суммы исчисляются сотнями тысяч долларов.

Теперь Ри Рубин намерена добиться через суд, чтобы этот брачный контракт был аннулирован, а ей выплачены все причитающиеся деньги.

Адвокаты Энди Рубина рассматривают эти обвинения как повседневный бракоразводный процесс, и называют спор «обычным делом, в котором участвует жена, впоследствии пожалевшая о заключении брачного контракта».

После того, как эта история получила освещение в прессе, юристы инженера выпустили дополнительное заявление, сообщив о том, что претензии Ри Рубин не соответствуют действительности.

Уход Энди Рубина из Google является не самым светлым пятном в истории компании. В частности, в конце 2018 года стало известно, при каких обстоятельствах создателю Android пришлось уволиться — одна из сотрудниц обвинила его в сексуальных домогательствах. Женщина сообщила, что 2013 году Рубин принудил ее заняться с ним оральными сексом в гостиничном номере.

По результатам внутреннего расследования руководство приняло решение уволить Энди Рубина. Тем не менее, вместо того, чтобы предать эту историю огласке и выгнать его с позором, компания обеспечила ему «золотой парашют» в размере $90 млн, которые выплачивались постепенно — по $2 млн в месяц на протяжении четырех лет. Последняя выплата состоялась в ноябре 2018 года.

Эта история, опубликованная в New York Times, возмутила сотрудников Google, которые с ужасом узнали, что их начальство покрывало насильника и еще приплачивало ему за харассмент.

В ноябре 2018 года «гуглеры» со всего земного шара устроили забастовку против сексуального насилия на работе.

«Когда Google покрывает насильников, она создает среду, в которой люди не чувствуют себя в безопасности, если заявляют о домогательствах. Они начинают думать, что это бесполезно или, что еще хуже, что мужчинам будут платить деньги, а женщины останутся ни с чем», — заявила одна из сотрудниц компании.

Генеральный директор Google Сундар Пичаи поддержал забастовку, еще раз извинившись перед работниками за историю с Рубином.

«Я приношу свои глубочайшие извинения за прошлые инциденты и ту боль, которую они принесли сотрудникам. Ларри [Пейдж, сооснователь Google — Газета.Ru] говорил об этом на прошлой неделе, но я повторюсь — если кто-то из вас знает такой Google, который описан в статье New York Times, значит мы не та компания, которой стремимся быть», — заявил Пичаи.