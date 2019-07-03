«Стоял на подзарядке»: ребенок погиб от взрыва мобильника

В общежитии Кургана на улице Тельмана погиб 7-летний ребенок, сообщили местные СМИ. По предварительным данным, причиной смерти стал взрыв мобильного телефона, который мальчик поставил на подзарядку.

«Ребенок поставил телефон на зарядку, аппарат взорвался. В результате полученных травм ребенок погиб», — цитирует ТАСС дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) города.

Между тем источник в скорой помощи сообщил «Интерфаксу», что мобильный телефон взорвался у ребенка в руках, чем нанес ему «ожог, несовместимый с жизнью».

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По версии источника Ura.Ru, «ребенок полез в розетку, и что-то взорвалось».

Известно, что взрыв не вызвал пожар, и конструкции общежития остались нетронутыми. После гибели ребенка следователями было возбуждено уголовное дело

«Сегодня утром в одной из квартир многоэтажного дома, расположенного по улице Тельмана в городе Кургане, в результате происшествия погиб семилетний мальчик. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области возбуждено уголовное дело. В настоящее время в рамках следствия на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося», — говорится в пресс-релизе Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области.

По информации из неподтвержденных источников, погибший мальчик нашел телефон на улице и принес его в дом, чтобы подзарядить.

Взрывы аккумуляторов в смартфонах не являются редкостью. В июне 2018 года генеральный директор малазийской компании Cradle Fund Назрин Хассан скончался после того, как один из двух его гаджетов воспламенился в спальне, что привело к возгоранию матраса. Полиция установила, что взрыв нанес мужчине некоторые увечья, которые его обездвижили — вероятно, это была тупая травма головы. В результате Хассан задохнулся угарным газом.

В марте того же года от взрыва телефона погибла 18-летняя девушка из Индии. Она разговаривала по телефону с родственником и решила во время разговора поставить его на подзарядку. В результате устройство взорвалось, нанеся девушке травмы ног, рук и грудной клетки. Она потеряла сознание и скончалась в больнице.

Кроме того, существует большое количество случаев, когда взорвавшийся смартфон не приводил к смерти, но причинял своим владельцам многочисленные увечья и ожоги.

Как правило, это устройства, подключенные к сети через провод для зарядки, но в теории аккумулятор может взорваться и просто так, например, от вздутия оболочки.

В 2016 году репутацию самого опасного гаджета получил Samsung Galaxy Note 7, сообщения о произвольном самовозгорании которого появились практически сразу после официального старта продаж. Взрывы Galaxy Note 7 отправили нескольких пользователей в больницу, а один из таких гаджетов взорвался прямо на борту самолета непосредственно перед взлетом.

Тогда Федеральное управление гражданской авиации США выступило с запретом Galaxy Note 7, попросив пассажиров не заряжать устройство на борту самолетов и не сдавать в багаж. Такие же меры были приняты несколькими крупнейшими авиакомпаниями мира. Запрет на использование и перевозку гаджета на бору воздушного судна был отменен в 2017 году.

Как сообщили в пресс-службе Samsung, причиной возгорания гаджетов стали «недочеты проектирования аккумуляторов и технологического процесса сборки устройства».

Смерть в результате использования мобильного телефона может наступить и вследствие удара электрическим током.

Особенно часто такие трагические истории случаются в ванной — люди берут с собой гаджет, ставят его на подзарядку и залезают с ним в воду, чтобы посидеть в социальных сетях или поиграть в игры. В конце 2018 года от удара током скончалась чемпионка России по панкратиону. Сообщается, что она принимала ванную со смартфоном, подключенным к сети в руках, пока устройство случайно не выскользнуло и не упало в воду. Погибшей было всего 15 лет.