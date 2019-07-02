Покушение на Цукерберга? Офис Facebook отравили зарином

В почтовом отделении штаб-квартиры Facebook в калифорнийском Менло-Парке была обнаружена подозрительная посылка, которая, по предварительным данным, содержит в себе нервно-паралитический газ зарин, сообщает Business Insider. После того, как в комплексе сработала тревога, по меньшей мере четыре здания с сотрудниками социальной сети были эвакуированы.

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Сообщается, что пока нет достоверных данных о том, сколько людей могли вдохнуть опасное вещество. На момент написания заметки ни у одного из работников Facebook не наблюдаются симптомы, связанные с отравлением.

Зарин является отравляющим веществом нервно-паралитического действия.

Этот газ смертельно опасен для человека.

Объектом его поражения становится нервная система организма — у человека наблюдаются проблемы с дыханием, потеря сознания, конвульсии, паралич, которые при большой дозе яда приводят к смерти.

Конвенция о химическом оружии, подписанная странами-участницами ООН, запрещает производство и накопление зарина как средства массового поражения.

Расследованием инцидента занимается полиция и ФБР.

«В 11 утра в одно из наших почтовых отделений поступила посылка, содержимое которой показалось подозрительным. Мы эвакуировали четыре корпуса и проводим расследование в сотрудничестве с местными властями. Соответствующие органы пока не определили, что за субстанция содержалась в посылке. На текущий момент три здания [штаб-квартиры] остаются пустыми. Безопасность наших сотрудников является приоритетом компании. Мы предоставим дополнительную информацию, когда она появится», — заявил официальный представительм пресс-службы Facebook Энтони Харрисон.

Пока неясно, кто должен был стать потенциальной жертвой этой атаки — руководство компании или обычные сотрудники социальной сети, но тенденция нападений на офисы IT-компаний из-за личной неприязни начинает настораживать.

В марте текущего года полиция арестовала мужчину, угрожавшего сотрудникам Google.

33-летний Кайл Лонг затаил злобу на руководство компании после того, как его аккаунт был удален с видеохостинга YouTube, принадлежащего «корпорации добра».

Ради мести Лонг проехал свыше 5 тыс. км и привез с собой в багажнике три бейсбольные биты. По информации правоохранительных органов, он ворвался в офис Google и начал угрожать сотрудникам расправой.

На беду Кайла Лонга, администрация Google и YouTube оказалась не причем — аккаунт удалила его супруга Саманта. После этого женщина, испугавшись последствий, предположила, что канал был удален модераторами сервиса.

По словам отца Лонга Кевина, он страдает от биполярного расстройства, вызванного автокатастрофой, в которой погиб его близкий друг. В удаленном видео, чья потеря так расстроила Лонга, содержалось руководство для тех, кто хотел бы стать миллиардерами.

«Она [жена Лонга] сказала ему, что Google или Facebook удалили его видео, потому что в интернет нельзя выкладывать глупости. А он верил, что его видео поможет решить мировые проблемы», — заявил отец арестованного.

Он также добавил, что его сын был расстроен, но не желал никому зла. «Он просто хотел вернуть видео в онлайн», — заявил Кевин Лонг.

В апреле 2018 года в офисе YouTube в Сан-Бруно случилась трагедия, также связанная с претензиями в адрес видеохостинга.

39-летняя Назим Агдам приехала в штаб-квартиру сервиса, расстреляла трех человек и покончила с собой.

По счастливой случайности, раненые сотрудники компании выжили.

Агдам считала, что YouTube дискриминирует ее видеоролики, специально «пряча» их в поисковой выдаче, чтобы лишить ее просмотров и дохода от монетизации.

«YouTube меня дискриминирует, и я такая не одна. Мои старые ролики, которые набирали так много просмотров, больше никто не смотрит. Это все потому, что мой канал фильтруют», — жаловалась женщина в своих социальных сетях.

Отец погибшей подтвердил СМИ, что она была «недовольна» новой политикой YouTube. По словам брата Агдам, она нередко говорила о том, что YouTube разрушил ее жизнь.