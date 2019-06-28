Удар для Apple: уходит главный дизайнер айфонов

Джонатан Айв, главный дизайнер Apple, проработавший на бренд почти 30 лет подряд, покинет компанию в конце года, чтобы заняться собственной фирмой LoveFrom, сообщает Financial Times. Сообщается, что Apple является одним из клиентов LoveFrom.

Британец Айв, который был посвящен в рыцари королевой Елизаветой в 2012 году, является создателем дизайна самых знаковых продуктов компании — макбуков, айподов и айфонов.

«Несмотря на то, что я уже не буду сотрудником Apple, я все еще буду связан с компанией — надеюсь, на много-много лет. Мне показалось, что сейчас именно то время, когда нужны перемены», — заявил Джонатан Айв в интервью IT.

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Уход одного из самых известных мировых промышленных дизайнеров и создателя всей современной эстетики устройств Apple стал шоком для клиентов и инвесторов компании. Многие считают, что именно сэр Джонатан является одним из составляющих успеха Apple.

Айв пришел на работу в Apple в 1992 году, став частью команды дизайнеров.

Пять лет спустя он собирался увольняться из компании, но вновь вернувшийся к бизнесу Стив Джобс назначил его старшим вице-президентом по промышленному дизайну, положив начало судьбоносному сотрудничеству.

Джонатан Айв является дизайнером практически всех современных устройств Apple. Именно благодаря ему в 2001 году появился iPod, ставший одним из популярных mp3-плееров в мире. В 2007 году на свет появился iPhone, который всколыхнул рынок мобильных устройств и потеснил конкурентов на долгие годы. В 2010 году состоялся релиз первого iPad, который своим внешним видом тоже обязан Айву.

Кроме того, главный дизайнер Apple создал ноутбук MacBook Air, часыApple Watch, беспроводные наушники AirPods, а также проект нового кампуса компании Apple Park в Купертино.

Нынешний генеральный директор Apple Тим Кук попытался смягчить уход Айва, обозначив новую эру как «эволюцию». По его словам, внутри компании есть большая группа дизайнеров, которые находятся в наилучшей форме.

«Мы продолжим работать с той же командой, что и прежде. Кроме того, мы продолжим сотрудничать с Джони. Я не могу представить себе лучший исход», — считает Кук.

Сообщается, что у сэра Джонатана Айва не будет непосредственного преемника. Алан Дай, возглавляющий отдел по пользовательскому интерфейсу, и Эванс Хэнки, руководящий группой промышленного дизайна, будут отчитываться Джеффу Уильямсу, главному операционному директору Apple.

В феврале 2019 года Apple покинул другой ветеран — глава отдела розничной торговли Анджела Арендтс.

Анджела Арендтс пришла в Apple после работы в фэшн-компании Burberry, чтобы заниматься развитием фирменных магазинов. Именно она придумала текущую концепцию точек продаж Apple по всему миру. Одной из ее идей является замена сервисных центров Genius Bar, где сотрудники находились за стандартным прилавком, на более современные центры Genius Grove, в рамках которых внутри здания росли настоящие деревья, а работники сервиса могли свободно гулять по всей площади.

Известно, что Анджела Арендтс была самым высокооплачиваемых менеджером в Apple — в 2017 году она заработала $24,2 млн, что почти в два раза больше дохода главы компании Тима Кука.

Уход топ-менеджеров из компании поднимает закономерный вопрос — как будет дальше развиваться Apple, чья рыночная стоимость превысила триллион долларов, ведь чтобы повторить беспрецедентный успех iPhone, понадобится что-то совершенно новое.

Маловероятно, что подписки на сервисы, которые компания Тима Кука теперь ставит во главу угла, помогут Apple сохранить свое место главного инноватора на рынке.

Некоторые аналитики верят, что именно свежая кровь и новые сотрудники помогут Apple справиться с текущими трудностями. Не так давно в компанию пришел экс-работник Google Джон Джаннандреа, который стал главой отдела машинного обучения и искусственного интеллекта, а также двое ветеранов Голливуда Джейми Эрлхит и Зак ван Амберг из Sony Pictures Television, которые должны помочь компании создать собственный медиа-контент для стримингового сервиса.

Не исключено, что именно такие резкие перемены пойдут на пользу компании, которая в процессе очередного этапа найдет нового Джонатана Айва. Впрочем, с каждым годом складывается ощущение, что повторить первоначальный успех iPhone не удастся ни одному бренду мира — в том числе и Apple.