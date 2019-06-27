«Мы должны их штрафовать»: Трамп засудит всю Долину

В интервью с Fox Business Network президент Дональд Трамп пообещал засудить Google и Facebook. Об этом сообщает Business Insider.

«Нам стоит подать в суд на Google и Facebook, и прочих. Так мы, наверное, и сделаем», — заявил глава государства.

При этом Трамп не прояснил, за что именно правительству следует судиться с Кремниевой долиной. Впрочем, ранее в начале июня он упоминал штрафы для IT-компаний, связанные с их антимонопольными практиками. Президент признал, что IT-гиганты, вероятно, нарушают закон, и отметил, что Европейский союз «постоянно с ними судится», имея в виду серию антимонопольных штрафов Еврокомиссии в адрес Google, крупнейших из которых достиг $5 млрд

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«Они [Европейский союз] получают все деньги! Это мы должны их штрафовать, это же наши компании», — заявил Трамп в интервью.

Кроме того, Дональд Трамп отметил, что Google будет пытаться «повлиять» на президентские выборы 2020 года, назвав поисковую систему «абсолютно предвзятой».

Это далеко не первый раз, когда Трамп выражает свои претензии в адрес «корпорации добра». В августе прошлого года президент в своем Twitter бездоказательно обвинил Google в том, что поисковик намеренно демонстрирует только негативные новости, посвященные американскому президенту.

Глава государства заметил, что по запросу «новости о Трампе» Google показывает только либеральные СМИ, настроенные против нынешнего президента США.

«Другими словами, они подтасовали результаты для меня и остальных, чтобы почти все новости были плохими», — заявил Трамп.

«Google и остальные заглушают голоса консерваторов и скрывают хорошую информацию и новости. Они решают, что нам можно видеть, а что — нет. Это очень серьезная ситуация, которую нужно решить!» — говорится в продолжении твита.

Впрочем, руководство Google отрицает любую предвзятость и утверждает, что алгоритмы поиска работают одинаково для всех людей. Кроме того, бывший сотрудник компании Йонатан Зангер, проработавший в компании почти десять лет, считает, что заявление Трампа — чистейшее лицемерие, и в этом может убедиться любой человек, который хоть раз читал новости в Google.

«В том, что все новости про него «плохие», Трампу следует винить себя», — заключил Зангер.

Помимо Google, Трампа не устраивает и ситуация с Twitter. Глава государства уверен, что онлайн-платформа намеренно мешает пользователям подписаться на его аккаунт.

«Я вам говорю, они специально не дают людям подписываться на меня в Twitter, и потому мне гораздо сложнее доносить свои мысли. Это невероятно», — заявил Дональд Трамп, в очередной раз не предоставив никаких доказательств.

Кроме того, президент США уверен, что у его аккаунта было бы «в пять раз больше фолловеров», будь он демократом.

«Люди говорят о неком сговоре, но настоящий сговор между этими компаниями и демократами, — заявил Трамп. — Они выступали против меня во время предвыборной гонки. Все говорили мне, что если я не заручусь их поддержкой, то не одержу победу. Так вот, я победил и буду побеждать снова».

В апреле текущего года Дональд Трамп встречался с главой Twitter Джеком Дорси. Большая часть встречи, как утверждает Washington Post, была посвящена претензиям президента к онлайн-сервису.

Как передают журналисты, присутствующие на встрече, Трамп обвинил Twitter в том, что он намеренно, но скрытно удаляет его подписчиков — он пожаловался Дорси на падение своей популярности и снижение количества читателей.

Президент считает, что это является частью «антитрамповской» кампании.

При этом он отметил, что у некоторых его сторонников консервативного толка тоже пропадают подписчики в крупных количествах.

Впрочем, скорее всего, дело тут не в предвзятости — Twitter регулярно проводит чистки аккаунтов, удаляя ботов, которые не являются реальными людьми. В результате этих действий профили публичных людей, к коим относится и Трамп, теряют сотни тысяч подписчиков за одну ночь. К сожалению, президента США такие объяснения не устраивают.