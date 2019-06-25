Опозорился по полной: Илон Маск перепутал Марс с Луной

Руководитель компании SpaceX Илон Маск твердо намерен колонизировать Марс. И, несмотря на то, что это весьма далекая перспектива, никто не мешает миллиардеру мечтать о красной планете.

В своем твиттере Маск опубликовал картинку с подписью «Occupy Mars» [рус. «Оккупируй Марс»] с изображением небесного тела оранжевого оттенка, которое бизнесмен принял за Марс. К сожалению, не всему, что находишь в интернете, стоит верить, и подписчики Маска без труда определили, что на фото изображена Луна.

«Это Луна», — заявил один из пользователей, прикрепив фото спутника Земли из Google-поиска. В ответ Илон Маск прислал два смеющихся смайлика и добавил: «Луну тоже оккупируем».

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Фолловеры Маска не могли упустить возможность высмеять миллиардера за его промах.

«Перед оккупацией нужно разобраться, как Марс выглядит», — съязвил один из комментаторов.

Другой прислал изображение, на котором опубликованная Маском Луна выглядит как «Звезда Смерти» из вселенной «Звездных войн».

«Мы будем оккупировать Марс во время лунного затмения, или ты не догадался, что это Луна?» — спросил один из подписчиков Маска.

Впрочем, нашлись и те, кто не поверил в то, что Маск мог намеренно ошибиться. Некоторые пользователи решили, что таким образом глава SpaceX решил высмеять президента США Дональда Трампа, который в начале июня текущего года назвал Луну частью Марса.

«NASA... нужно сфокусироваться на более крупных вещах, например, на Марсе (частью которого Луна является)», — написал Трамп в своем твиттере, что вызвало неоднозначную реакцию у его подписчиков.

«Трамп сказал, что Луна — часть Марса, а Илон знает, кто выписывает чеки», — аргументирует свою позицию фолловер Маска.

Другой пользователь в ответ на это предложил построить вокруг Марса забор и «сделать его снова великим».

В середине июня Илон Маск заявил о том, что решил удалить свой аккаунт из Twitter, с помощью которого он активно общается со своими подписчиками. «Только что удалил свой профиль», — заявил Маск, при этом отправив свое сообщение с помощью твиттера. Кроме того, Маск по неизвестной причине поменял имя на «Daddy DotCom».

Подписчики аккаунта Маска, количество которых насчитывает 27 млн человек, не упустили возможности обсудить неожиданное решение бизнесмена. Зная о необычном чувстве юмора Маска, кое-кто просто ему не поверил. Многие начали жаловаться, что профиль миллиардера является для них единственной причиной все еще заходить в Twitter.

Являясь большим ценителем интернет-мемов, Маск действительно с увлечением ведет свой аккаунт, публикуя шутки и розыгрыши, а также активно общаясь со своей аудиторией.

Кроме того, Илон Маск не раз отвечал на сообщения на русском языке, чем вызвал восторг у русскоязычного сегмента Twitter.

Так, один из пользователей спросил у Маска на русском языке, собирается ли он «привезти на Землю инопланетян» в рамках реализации своей программы по освоению космоса. «Где инопланетяне?» — переспросил Маск по-русски.

Другой фолловер высказал предположение о том, что «инопланетяне живут на Марсе под землей».

«Вот, где собака зарыта», — ответил ему Маск, используя популярный фразеологизм.

На замечание другого подписчика своего аккаунта предприниматель ответил следующим образом: «Говорят, что кур доят».

Кроме того, миллиардер знает об известном русском меме «как тебе такое, Илон Маск», когда пользователи делятся между собой картинками с доморощенными «изобретениями», пытаясь впечатлить бизнесмена. В феврале 2019 года официальный аккаунт НТВ отправил Маску сюжет про российский автомобиль, который был модернизирован ставропольским изобретателем, благодаря чему могла ездить багажником вперед.

«Хаха офигенно», — неожиданно ответил Маск, «оценивший» российские инновации [орфография и пунктуация автора сохранены].

Ранее на этой неделе Илон Маск назвал основную проблему человечества, и это оказался не искусственный интеллект. По его миллиардера, к 2050 году мы столкнемся со старением и сокращением населения мира, когда число пожилых людей превысит количество молодых. По словам Маска, проблема перенаселенности Земле точно не угрожает.