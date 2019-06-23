«Каждый день — убийства»: как в Facebook умирают модераторы

Модераторы Facebook, которые отсматривают огромное количество контента на предмет соответствия правилам платформы и принимают решение об его удалении, как правило работают на отдельных объектах, контролируемых подрядчиками социальной сети. Эти офисы расположены в разных штатах и имеют разную степень эффективности.

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Как сообщает The Verge, одним из таких объектов является офис в городе Тампа, штат Флорида, который находится под управлением фирмы Cognizant. Там работает около 800 человек, которые сталкиваются с постоянным давлением со стороны начальства. Дело в том, что офис в Тампе имеет самый низкий показатель эффективности в США — «всего» 92% против желаемых 98%.

Учитывая и без того высокий уровень стресса, с которым сталкиваются модераторы, день за днем смотрящие видео с насилием, порнографией и теориями заговорами, сотрудники объекта в Тампе страдают вдвойне.

Но, так как они работают не в головном офисе, а подчиняются подрядчику, то Facebook и Цукербергу нет до их нужд никакого дела.

Одним из сотрудников офиса Тампы был Кит Атли. У него была жена и двое детей, но он проводил много времени на работе, часто задерживаясь сверхурочно. Один из его менеджеров рассказал The Verge, что стресс, который испытывал Атли от модерации, нельзя описать словами.

«Мы разговаривали с ним на счет того, какие темы из увиденных им на работе, тревожат его больше всего. А он больше всего боялся, чтобы его не уволили», — рассказал сотрудник на условиях анонимности.

В марте 2018 года Атли не стало — он умер на рабочем месте, упав на свой стол.

Его коллеги подняли тревогу, когда он начал сползать со стула. Двое из них начали делать ему искусственное дыхание, но на объекте отсутствовал дефибриллятор, поэтому пришлось ждать приезда «скорой». Его забрали в больницу, где он вскоре и скончался от последствий сердечного приступа. Киту Атли было 42 года.

Случай с Атли заставил многих сотрудников офиса в Тампе нарушить условия договора о неразглашении на 14 листах, который подписывает каждый при приеме на работу. Они поделились своими историями работы на Facebook, которые не делают чести крупной IT-корпорации.

Прежде всего, некоторые руководители объекта решили не рассказывать своим подчиненным о смерти Этли и наказали менеджерам не обсуждать несчастный случай с другими сотрудниками.

«Все говорили, что с ним все в порядке. Хотели замять историю. Я думаю, что они боялись, что люди начнут увольняться, когда узнают правду», — вспоминает один из бывших коллег Этли.

Другие сотрудники объекта в Тампе рассказали о том, что в Cognizant предлагали заниматься модерацией, обещая нормированный рабочий день, бонусы и продвижение по службе, но на деле подрядчик игнорировал все три обещания. Кроме того, руководство никак не реагировало на жалобы, связанные с сексуальными домогательствами на рабочем месте.

Каждый из сотрудников Тампы работал в атмосфере, где ему постоянно напоминали о том, как его легко заменить.

«Мы для них были просто телами на стульях. Мы ничего для них не значили — вообще ничего», — рассказал экс-модератор.

Шон Спигл (все имена изменены) попал на работу в Cognizant в 23 года. Ему обещали, что он будет заниматься аналитикой активности в группах Facebook и периодически модерировать контент. Спигл верил, что он начинает карьеру в IT, которая позволит ему в скором времени получить полноценную работу в главном офисе Facebook, но он ошибался.

Вскоре после того, как молодой человек приступил к работе, ему сообщили, что он будет заниматься модерацией контента со сценами графического насилия. При этом никто не поинтересовался психическим состоянием Спигла, который имел депрессию и тревожные расстройства в анамнезе.

Спигл вспоминает, как ему пришлось смотреть видео, на котором двое подростков нашли игуану и принялись бить ее по асфальту, пока животное не умерло.

«Игуана кричала и плакала. А они не остановились, пока она не превратилась в кровавую лужу», — вспоминает парень со слезами на глазах. При этом видео пришлось оставить на платформе — как объяснил начальник, с его помощью полиция сможет быстрее поймать злоумышленников.

Тем не менее, подростков все не находили, а видео так и появлялось в поиске — его репостили снова и снова, поэтому Спиглу приходилось по несколько раз смотреть, как умирает та игуана.

«Я был так зол. Мне нужно было слушать ее крики целый день», — заявил модератор.

Также на объект в Тампе попал Маркус, которого привлекла реклама, обещающая работу в Facebook, хотя на деле это не соответствовало действительности. Его заставили работать по ночам и модерировать контент, так же, как Атли и Спигла. Несмотря на то, что Маркус был ветераном войны и считал себя достаточно очерствевшим, чтобы нормально воспринимать насилие, он «сломался» уже на второй день смены. На видео, которое ему пришлось смотреть, мужчина убивал щенков бейсбольной битой.

Маркус пошел домой на обед, крепко обнял своего пса и заплакал. Вскоре после этого он уволился.

Сотрудница по имени Лола вспоминает, что за время работы ей несколько раз становилось плохо, так что ей приходилось пользоваться туалетной комнатой чаще, чем это позволялось. Когда менеджер увидел, что ей плохо, то принес ей мусорное ведро, так как ее тошнило, но отойти с рабочего места она уже не могла.

«Затем я разрыдалась прямо за столом. Я говорила, что больше так не могу. Коллеги советовали мне пойти домой. А я не могла, потому что получила бы штраф», — вспоминает Лола.

Представитель Facebook заявил о том, что компания проведет расследование и тщательно изучит условия труда на объектах своих подрядчиков. Кроме того, вероятно в будущем модераторы станут полноценными сотрудниками социальной сети и получат все бонусы, присущие работникам головного офиса.

«С людьми нельзя так обращаться, Facebook. А если ты знаешь о том, что здесь происходит, и закрываешь на это глаза, то стыд тебе и позор», — заявила одна из сотрудниц объекта.