Украинский след: прямая линия с Путиным подверглась DDoS-атаке

«Прямая линия с Владимиром Путиным», в рамках которой президент России отвечает на важные вопросы россиян, подверглась DDoS-атаке, сообщила одна из ведущих программы.

«Наш call-центр только что подвергся массированной DDoS-атаке из-за рубежа. Видимо, вот те сбои в видеозвонках, которые были, как раз были с этим связаны. Но мы смогли ее [атаку] отразить, работа приложения восстановлена, мы продолжаем принимать звонки», — заявила ведущая.

Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Ростелекома, было зафиксировано сразу две атаки.

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«Мы фиксировали две мощные DDoS-атаки. Силами «Ростелекома» они были отражены», — сообщила пресс-служба.

DDoS-атакой называется хакерская атака, направленная на перегрузку системы с целью довести ее до отказа. Так как пропускная способность сетевых ресурсов ограничена, большое количество фейковых запросов к одному веб-сайту может легко вывести его без строя. При этом отследить хакеров, стоящих за такой атакой, не так-то просто.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила о том, что хакерская атака велась с территории Украины.

«DDos атака, которая положила приложение «Москва Путину», была с Украины. Уже починили все», — сообщила Симоньян (орфография автора соблюдена).

DDos атака, которая положила приложение 'Москва Путину', была с Украины.



Уже починили все. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 20 июня 2019 г.

В начале этой недели в России были зафиксированы попытки кибератак со стороны спецслужб США на системы управления российской инфраструктуры. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

Он подтвердил, что за последнее время спецслужбы других стран, в том числе США, активно пытаются пробить российские защитные системы, главным образом в транспортной и банковской сферах. Источник добавил, что российская сторона называет такие попытки элементами кибервойны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что кибервойна со стороны США действительно может уже находиться в активной фазе.

По словам Пескова, такая гипотетическая возможность имеет право на существование. Если допустить, что какие-то ведомства занимаются кибератаками на другое государство и не информируют об этом главу страны, то эти данные свидетельствует о вероятной кибервойне.

Что же касается Украины, то ее чиновники не раз обвиняли Россию в кибератаках на украинские объекты инфраструктуры. Так, в апреле министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что в ходе президентских выборов были зафиксированы попытки проникновения в систему Центральной избирательной комиссии.

«Видим попытки с некоторых IP-адресов попытаться проникнуть в избирательную систему нашей центральной», — заявил Аваков. По его словам, кибератаки осуществлялись с IP-адресов в России и Киеве. Он также добавил, что взломать серверы ЦИКа никому не удастся.

В этом же месяце Аваков рассказал о том, что кибератаки проводятся с помощью VPN-сервисов, зарегистрированных в разных странах мира, но на самом деле «все они из России».

«Атаки с VPN адресами якобы из США, Гонконга и Китая, а на самом деле из России», — сказал Аваков.

По его словам, в преддверии выборов на Украине было зафиксировано рекордное количество недостоверных сообщений о минировании.

О кибератаках «русских хакеров» накануне президентских выборов говорил и экс-президент Украины Петр Порошенко. По его словам, украинские специалисты 24 и 25 февраля 2019 года зафиксировали DDoS-атаку на ЦИК.

Порошенко указал, что в связи с этим СНБО, СБУ и департамент информационной безопасности вместе с американскими партнерами разработали механизмы защиты Избирательной комиссии от киберпреступников.

В Кремле информацию о готовящихся или уже случившихся кибератаках опровергли.

«Нам об этом ничего неизвестно. Я только могу сказать, что мы слышим огромное количество аналогичных заявлений из разных стран мира, похоже, это принимает характер какой-то мании или фобии», — заявил Дмитрий Песков.

Он добавил, что Россия никогда не имела отношения к киберпреступности.