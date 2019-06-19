«Заморозить проект»: как власти США восприняли криптовалюту Цукерберга

Амбициозный план Facebook по запуску криптовалюты Libra не мог остаться незамеченным со стороны американских властей, которые и так уже давно присматриваются к деятельности корпорации Марка Цукерберга. Не прошло и суток после анонса инициативы, как в Конгрессе уже потребовали ее заморозки.

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Член Палаты представителей США, демократ Максин Уотерс призвала Facebook отложить планы по запуску криптовалюты до тех пор, пока регуляторы не получат возможность оценить риски Libra.

«С анонсом своих планов по выпуску криптовалюты Facebook продемонстрировал продолжение своей нерегулируемой экспансии и расширения своего влияния на жизнь пользователей. Учитывая проблемное прошлое компании, я требую, чтобы Facebook согласился на приостановление деятельности по разработке криптовалюты до тех пор, пока Конгресс и регуляторы не оценят эту инициативу и не примут соответствующие меры», — заявила Уотерс.

Сенатор-демократ Шеррод Браун также высказал свои опасения касательно Libra.

«Facebook и так слишком большой и слишком могучий, а кроме того он использовал свою мощь для злоупотреблениями личными данными пользователей, не защитив их приватность. Мы не можем позволить Facebook запустить новую криптовалюту со счета в швейцарском банке без надзора. Я призываю финансовые регуляторы изучить этот вопрос и удостовериться в том, что пользователи защищены», — заявил политик.

Европейские власти тоже не оценили расширение влияния Цукерберга. Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил о том, что Libra не станет «суверенной валютой», и это «даже не обсуждается».

Кроме того, Джованни Буттарелли, занимающийся проблемами защиты данных в Европарламенте, предупредил о том, что «концентрация информации в одном месте» представляет собой «дополнительные риски для прав и свобод человека».

Член Европарламента из Германии Маркус Фербер назвал инициативу Facebook попыткой создания «теневого банка», отметив, что это должно тревожить регуляторов по всему миру.

«Нельзя допустить, чтобы транснациональные корпорации как Facebook могли работать с криптовалютами в правовом вакууме», — заявил Фербер.

Глава Банка Англии Марк Карни сообщил о том, что появление Libra на рынке потребует более тщательного и жесткого регулирования во всем мире

Не обошлось без обсуждения Libra и в России. Председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о том, что страна не планирует легализовать криптовалюту Марка Цукерберга.

«Что касается использования криптовалюты Facebook в качестве платежного инструмента в России на данном этапе — мое мнение, что в нашей стране это будет запрещено», — заявил Аксаков в интервью радиостанции «Коммерсантъ FM». Он также подчеркнул, что в России не планируется принимать законодательство, «которое дает пространство для активного задействования криптоинструментов, созданных в рамках открытых платформ, блокчейнов», поскольку это может нести угрозу для финансовой системы страны.

«По идее, речь должна идти о возможности организации всевозможных бирж, площадок обмена и продажи таких валют. Мы, полагаю, будем ограничивать или запрещать создание таких площадок. А кто хочет на свой страх и риск, используя зарубежное законодательство, приобретать эти инструменты — это их дело», — заключил Аксаков.

Портал Business Insider запросил официальный комментарий Facebook касательно реакции властей. Судя по ответу компании, она не собирается подчиняться требованиям Конгресса о заморозке проекта до окончания проверки.

«Мы ответим на все вопросы, интересующие законодателей, в то время как этот процесс будет продолжаться», — заявили в пресс-службе Facebook.

Собственная криптовалюта Facebook должна появиться в 2020 году. Среди первоначальных участников консорциума, которые будут управлять Libra централизованно, значатся Visa, Mastercard, PayPal, eBay, Lyft, Spotify AB, Uber Technologies, Vodafone и многие другие. Этот проект был встречен экспертами отрасли со скептицизмом, поскольку на текущий момент социальная сеть переживает кризис доверия, который может повлиять на успех всей инициативы.