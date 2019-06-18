Сбой WhatsApp: упал по всему миру

Пользователи пожаловались на проблемы в работе мессенджера WhatsApp. Об этом сообщает Downdetector.

По данным портала, пользователи мессенджера заявили о проблемах с доставкой и получением сообщений. Как отмечается, некоторые пользователи также испытывают трудности с подключением к сервису.

При этом на сбой в работе WhatsApp пожаловались пользователи из Европы и Латинской Америки. Пик проблем с подключением пришелся на 03:00 мск.

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В начале июня стало известно, что в работе сервисов Google также произошел сбой. Проблемы с «облаком» Google привели к масштабному сбою многих сервисов компании, включая YouTube и Gmail. По словам представителя Google, причиной прекращения работы стала «перегрузка сети» в некоторых районах США.

Из-за ошибки в работе облачного сервиса компании пользователям стали недоступны YouTube, Snapchat, Gmail, Nest, Discord и ряд других приложений.

Сообщается, что сбой был зафиксирован 2 июня около 22:00 по Москве. На ликвидацию последствий сбоя и возвращение к обычной работе Google потребовалось около четырех часов.

«Пользователи могут столкнуться с медленной производительностью или с повторяющимися ошибками», — сообщало руководство компании.

Если верить данным портала DownDetector, сбой в Google затронул весь мир — европейские страны, США, Японию, Ближний Восток и некоторые другие государства. Пользователи жаловались, что не могли зайти в Google Диск, воспользоваться поиском на YouTube либо залогиниться в сервисе.

Позже Google назвал причину внезапного сбоя — «высокий уровень перегрузки сети на востоке США».

«Мы проведем расследование и внесем необходимые улучшения в наши системы, чтобы такое больше не повторилось. Мы приносим искренние извинения всем тем, кого задел сегодняшний сбой», — заявил официальный представитель компании.

В конце мая сбой в работе произошел на серверах Apple и затронул магазин приложений App Store. Как следует из статистики Down Detector, больше всего в результате перебоев в работе пострадали пользователи из США, Японии и в меньшей степени Европы.

Если верить комментариям жалующихся юзеров, проблема сохранялась на протяжении 3-4 часов. Также пользователи сообщили, что кроме App Store у них не работали приложения FaceTime and iMessage.

В марте с глобальными неполадками сети столкнулась компания Facebook, а также принадлежащие ей Instagram и WhatsApp.

Сообщается, что социальные сети и мессенджер были недоступны для работы на протяжении 10 и более часов.

Сбои в работе популярных сервисов, принадлежащих компании Facebook, начались по всему миру в среду 13 марта около 19:00 по московскому времени. Известно, что 35% пользователей не могли зайти на сайт Facebook, еще примерно треть пользователей столкнулась с обновлением ленты новостей. Остальные 30% испытали трудности во время авторизации на сайте.

Больше всего жалоб на сбой в работе Facebook поступило из России, Нидерландов, США, Великобритании и Бразилии.

После того, как проблема приобрела массовый характер, администрация Facebook выпустила заявление, в котором заявила, что уже занимается устранением перебоев в работе.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы решить проблему как можно скорее, но мы можем подтвердить, что сбой не связан с DDoS-атакой», — говорится в сообщении компании.

Представители Instagram в твиттере также опровергли DDoS-атаку.

После того, как все сервисы вновь вернулись в онлайн, администрация Facebook заявила о том, что причиной самого глобального и продолжительного сбоя в истории социальной сети стали «изменения конфигурации сервера».

По словам представителя Facebook, эти изменения вызвали «каскад проблем», которые затронули не только социальную сеть, но и фотохостинг Instagram, а также мессенджер WhatsApp.

«В результате у многих людей появились трудности с доступом к нашим приложениям. Мы решили проблему, и в течение последних нескольких часов наши системы возвращаются в обычный режим. Мы сожалеем за доставленное неудобство и ценим ваше терпение», — заявили в пресс-службе компании.