«Враги народа!» Трамп пришел в ярость после кибератаки на Россию

Президент США Дональд Трамп продолжает нападки на газету The New York Times, которая опубликовала материал об участившихся кибератаках Америки на Россию. По традиции для этой цели он выбрал свою любимую площадку для обращения к народу — платформу Twitter.

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«История в @nytimes об усилении кибератак США на электросети России — фейковые новости, и неудачники из New York Times это знают.

Пусть немедленно раскроют свои источники, которые, даже если существуют, в чем я сильно сомневаюсь, наверняка фальшивые.

Times должна понести полную ответственность!» — заявил глава государства.

The story in the @nytimes about the U.S. escalating attacks on Russia's power grid is Fake News, and the Failing New York Times knows it. They should immediately release their sources which, if they exist at all, which I doubt, are phony. Times must be held fully accountable! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 июня 2019 г.

Речь идет о статье New York Times, сообщающей об участившихся кибератаках США на Россию. Как сообщает издание, попытки атак совершаются с целью демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов.

В настоящее время стратегия взятия под контроль российский электросетей приобрела наступательный характер, так как США заинтересованы в том, чтобы поместить вредоносное программное обеспечение внутри энергетических систем, отмечает газета.

По словам одного из источников, такие меры необходимы для того, чтобы «обороняться» и продемонстрировать, что Соединенные Штаты ответят на атаки, направленные против страны.

Позже Дональд Трамп опроверг информацию, опубликованную в газете, выразив свое негодование через твиттер.

«Это неправда! Что-то происходит с нашими коррумпированными СМИ сегодня. Они сделают или скажут что угодно, даже без малейшей мысли о последствиях! Это настоящие трусы и, без сомнения, враги народа!», — написал американский лидер в своем аккаунте.

Он также указал, что издания не выбирают средств для того, чтобы поднять число своих читателей.

«Верите ли вы, что «Провальная New York Times» только что опубликовала статью о том, что США значительно усиливают кибератаки на Россию? Это акт предательства некогда великой газеты, отчаянно нуждающейся в материале, любом материале, даже если он плох для нашей страны», — указал глава Белого дома.

Госсекретарь США Майкл Помпео отказался комментировать статью The New York Times, но заверил, что власти готовы сделать все возможное для предотвращения вмешательства в выборы.

«Я видел публикацию сегодня утром. Мне нечего сказать о ее содержании. Я не буду обсуждать вопросы, касающиеся разведывательной деятельности», — заявил Помпео телеканалу Fox News.

«Однако президент Трамп в течение двух с половиной лет пребывания у власти ясно давал понять, что мы будем делать все возможное, чтобы предотвратить вмешательство любой страны в любые выборы в США», — отметил чиновник.

Он добавил, что правительство продолжит активную работу в этом направлении. Кроме того, он сказал, что «горд» той работой, которую «провела действующая администрация».

Журналисты из New York Times тоже не стали молчать, и ответили президенту на критику в свой адрес. «Мы описали статью правительству перед публикацией», — говорится в сообщении.

В NYT подчеркнули, что американские чиновники не нашли никаких поводов для «беспокойства» относительно безопасности США в статье.

Кроме того, в издании подчеркнули, что обвинять СМИ в предательстве и измене «опасно».

Спустя пару дней после публикации в New York Times источник в одном из силовых ведомств РФ сообщил о том, что в России были зафиксированы попытки кибератак со стороны спецслужб США на системы управления российской инфраструктуры, сообщили РИА «Новости».

Он подтвердил, что за последнее время спецслужбы других стран, в том числе США, активно пытаются пробить российские защитные системы, главным образом в транспортной и банковской сферах. Источник добавил. что российская сторона называет такие попытки элементами кибервойны.

Интересно, что в мае 2019 года Трамп признался в частичной ответственности за кибератаку на Россию.

Об этом он намекнул в интервью телеканалу Fox News.

«Появились сведения, что вы лично санкционировали кибератаку на Россию где-то в прошлом году, чтобы остановить их вмешательство в промежуточные выборы [в конгресс]», — обратился к президенту журналист.

Трамп в ответ на это сказал, что «так бы уж не сказал», но добавил, что «вся история случилась в его президентский срок».