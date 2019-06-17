Враг не пройдет: опубликован план изоляции Рунета

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) опубликовала план работы Рунета в случае отключения от международной Сети – при «внешней угрозе».

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Предполагается приостановка маршрутизации за пределами территории России, кроме Калининградской области. Исключение также сделано для офисов российских дипломатических служб за границей.

Маршрутизация трафика между автономными системами (IP-сетей и маршрутизаторов, управляемых операторами, имеющими единую политику маршрутизации с интернетом) должна осуществляется только через точки обмена трафиком или точки присоединения, функционирующие вне России, сообщает РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ряд государств пытаются отрезать Россию от глобального Интернета. В этой связи представитель Кремля подчеркнул, что россиянам необходимо быть «самодостаточными и независимыми».

«Это глобальная информационная среда, но, к сожалению, мы живем в мире, где отдельные страны способны поставить под угрозу международное право. Мы обязаны принять меры предосторожности», — приводит ФАН слова Пескова.

Авторами законопроекта являются глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас из «Единой России», его первый заместитель и однопартиец Людмила Бокова, а также депутат от ЛДПР Андрей Луговой.

Проект направлен на «защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа».

Для этого будут определены правила маршрутизации трафика, минимизирована передача данных российских пользователей за рубеж, установлены трансграничные линии связи и точки обмена трафиком.

Предусматривается возможность установки на сетях связи технических средств, определяющих источник передаваемого трафика. Технические средства должны будут обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика, передает НСН.

Помимо прочего, создается инфраструктура, позволяющая обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети Интернет.

По словам руководителя Роскомнадзора Александра Жарова, этот закон будет находиться в спящем режиме, пока не возникнет необходимость в его применении. При этом глава ведомства сравнил закон о надежном Рунете с ядерным оружием.

«Законопроект абсолютно необходимый, потому что он не о суверенном интернете, не об отключении интернета, а о защите отечественного сегмента сети связи общего пользования и сети интернет. Это достаточно серьезное оружие, но я надеюсь, что как ядерное оружие, которое имеется у ряда стран, оно будет находиться в спящем состоянии. И его наличие будет стимулировать все компании, в том числе находящиеся в нероссийской юрисдикции, к исполнению законодательства РФ», — рассказал чиновник журналистам.

Парламентарий Андрей Луговой – бывший сотрудник КГБ СССР — подчеркнул, что цель инициативы заключается не в ограничении интернета, а в поддержании его работы, если Россию «отключат» от мирового интернета.

«Естественно, много вопросов вызывало финансирование законопроекта. Мы попытаемся в ближайшее время более четко его сформулировать. Были вопросы касаемо описания угроз, которые нас ожидают, это тоже дискуссионный вопрос. Были вопросы и не относящиеся к законопроекту, поскольку многие, находясь под влиянием эмоциональных статей в СМИ, не разобравшись до конца в законопроекте,

посчитали, что мы что-то хотим отключать. Мы наоборот хотим создать ситуацию, при которой, если нам отключат какие-либо серверы, граждане России продолжали бы пользоваться интернетом»,

— отметил Луговой.

Также в понедельник, 17 июня, в Государственную думу был внесен законопроект об увеличении максимального штрафа для компаний, хранящих личные данные россиян за рубежом, — в случае его принятия штраф может достичь 18 млн рублей для юридических лиц.

Известно, что нарушители закона, до сих пор не локализовавшие персональную информацию россиян на территории РФ, Facebook и Twitter в последний раз были оштрафованы на 3 тыс. рублей, что является нормой текущего законодательства, но лишь каплей в море, учитывая огромные бюджеты этих компаний.

Важность этого законопроекта подчеркнул Александр Жаров, объяснив это тем, что нынешнее законодательство предусматривает всего два варианта развития событий — либо компания следует закону, либо сразу блокируется на территории России.

Руководитель надзорного органа отметил необходимость наличия у Роскомнадзора инструмента, который позволит повлиять на руководство компании, прежде чем ограничивать ее деятельность в стране.