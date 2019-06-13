Сигнал для Twitter и Facebook: Россия увеличивает штрафы

В четверг в Госдуму был внесен законопроект об увеличении максимального штрафа для компаний, которые не выполняют требования о хранении персональных данных россиян на территории РФ, сообщает ТАСС. Авторами законопроекта являются депутаты фракции «Единая Россия» Виктор Пинский и Даниил Бессарабов.

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Сообщается, что невыполнение оператором при сборе персональных данных, в том числе посредством интернета, предусмотренной законодательством РФ в области персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории страны, будет караться штрафом для физических лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для должностных лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. руб., для юридических лиц — от 2 млн до 6 млн руб.

Если же правонарушение будет совершено повторно, то штраф соразмерно увеличится — для граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для должностных лиц — от 500 тыс. до 1 млн руб., а для юридических лиц — от 6 млн до 18 млн руб., что и является максимальным штрафом для этого закона.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров проанонсировал данный законопроект в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я знаю, что законодатели над этим работают, и законопроект находится в высокой степени готовности. Надеюсь, что он все процедуры пройдет быстро и появится. Я его с нетерпением жду», — поделился Жаров.

Также он рассказал РБК о том, что важность вышеобозначенного законопроекта довольна высока, так как нынешнее законодательство предусматривает всего два варианта развития событий — либо компания следует закону, либо сразу блокируется на территории России.

«Я думаю, что для Facebook, Twitter, Google даже миллионы, десятки миллионов рублей не сильно страшно. Сам факт нарушения компанией закона и публичная информация о штрафах результируется в том, что котировки акций начинают колебаться. Это беспокоит акционеров», — заявил Жаров.

Руководитель надзорного органа отметил необходимость наличия у Роскомнадзора инструмента, который позволит повлиять на руководство компании, прежде чем ограничивать ее деятельность в стране.

«Мне этот механизм [штрафов] нравится, он элегантный. Я очень надеюсь, что в ближайшее время в наших законах, где предусмотрена блокировка, до блокировки появится вот эти самые штрафы», — рассказал глава Роскомнадзора РИА «Новости».

В апреле текущего года в отношении Facebook и Twitter, являющиеся одними из самых «известных» нарушителей закона о хранении персональных данных россиян на территории РФ, было начато административное производство.

«Компании, управляющие соцсетями Facebook и Twitter, предоставили формальные ответы на наши требования подтвердить локализацию баз персональных данных российских пользователей в России. Они не содержат конкретики ни о фактическом исполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем. В связи с этим сегодня Роскомнадзор начинает в отношении обеих компаний административное производство», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе надзорного органа.

После этого стало известно, что Facebook и Twitter были оштрафованы на 3 тыс. руб.

Вскоре после этого Жаров выразил надежду на то, что Twitter и Facebook в России блокировать не придется.

Как отмечается, у компаний есть девять месяцев для того, чтобы привести свою деятельность в соответствие с российским законом о локализации баз с личными данными россиян.

«Давайте есть слона по частям: суд состоялся, компании оштрафованы. В настоящее время им предоставлено время», — сказал Жаров. Он также выразил надежду на то, что в компаниях «разум возобладает» и они выполнят требования законодательства.

Как рассказал «Газете.Ru» юрист правозащитной организации «Агора» Дамир Гайнутдинов, на текущий момент максимальным наказанием для Facebook и Twitter за несоблюдение закона является штраф за непредоставление запрошенных сведений (ст.19.7 КоАП — до 5 тыс. руб.). В связи с внесением в Госдуму нового законопроекта об увеличении штрафа ситуация для американских компаний может измениться.