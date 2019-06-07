«Первая технологическая»: Путин рассказал о войне

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с Huawei, назвав случившееся «технологической войной».

«Ситуация вокруг компании Huawei, например, которую пытаются не просто потеснить, а бесцеремонно вытолкнуть с глобального рынка. Это уже называют даже в некоторых кругах первой технологической войной наступающей цифровой эпохи», — заявил российский лидер.

В мае 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ, который ограничивает сделки в области информационных технологий, которые, по мнению Вашингтона, ставят под угрозу национальную безопасность. Этот новый закон призван защитить Соединенные Штаты от «иностранных противников», которые посягают на национальные информационные технологии.

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Вскоре после этого стало известно, что министерство торговли США объявило о внесении Huawei Technologies Co Ltd и 70 связанных с ней компаний в свой черный список.

Теперь китайский вендор не сможет закупать запчасти и компоненты у американских компаний без предварительного одобрения властей. Помимо этого, Huawei будет сложнее продавать свою продукцию в США.

Из-за санкций сотрудничество с Huawei прервали сразу несколько крупных IT-компаний, в том числе Google, Intel, Qualcomm и другие.

Руководство Huawei обвиняет США в том, что они раскалывают технологический мир и обосновывают это своими подозрениями в отношении шпионажа и кражи IP-адресов. Кроме того, эти опасения подпитываются страхом Вашингтона перед укрепляющимся технологическим лидерством Китая, считают в компании.

Правительство КНР планирует жестко ответить американской стороне за действия в отношении компании Huawei. Об этом рассказал главный редактор китайского издания Global Times Ху Сицзинь в своем твиттер-аккаунте.

«Пекин не будет спокойно сидеть и ждать, а примет контрмеры», — отметил Ху Сицзинь.

Тем временем Google предупредила администрацию Трампа о рисках для национальной безопасности США, если она не смягчит санкции в отношении Huawei, передает Financial Times. Известно, что IT-компания хотела бы продолжить сотрудничество с китайским производителем.

После того, как министерство торговли США внесло Huawei в черный список, американские компании начали разрывать контракты с китайским вендором. Одной из первых стал Google, который запретил Huawei предустанавливать на свои смартфоны сервисы компании, а также операционную систему Android — самую популярную в мире мобильной ОС.

Теперь Google выражает опасения касательно того, что запрет Huawei на использование Android вынудит ее создать свою версию операционной системы, которая будет уязвима перед хакерскими атаками.

«Google утверждает, что прекращение сотрудничества с Huawei приведет к тому, что в США появится две версии ОС Android — настоящая и гибридная. В гибридной, скорее всего, будет больше багов, чем в оригинальной, из-за чего телефоны Huawei будут под угрозой хакерского взлома тем же самым Китаем», — сообщил источник FT, знакомый с ситуацией.

Дело в том, что американские власти давно вынашивали планы по запрету Huawei в стране из-за риска вероятного шпионажа в пользу китайского правительства. Несмотря на то, что доказательств этому нет, а генеральный директор Huawei утверждает, что ставит интересы пользователей превыше всего, деятельность компании на территории Штатов все равно была ограничена.

От того, удастся ли Google убедить Трампа в своей правоте, зависит разрешение сложившегося кризиса.

Huawei является одним из лидеров в сфере производства мобильных телефонов, и внезапный отказ от привычной операционной системы и создание собственной может иметь серьезные последствия для всего рынка.

Также стало известно, что новый удар по Huawei нанес Facebook, запретив китайскому вендору предустанавливать свои приложения на смартфоны — одноименную социальную сеть, Instagram и WhatsApp. Владельцы устройств Huawei по-прежнему смогут скачать их через Play Store и получать оттуда обновления, но с этого момента они не будут включены в базовый список социальных сетей, которые зачастую установлены уже «с завода».