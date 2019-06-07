Шесть дней на воде: Дуров познал голод

Создатель Telegram Павел Дуров опубликовал в своем официальном канале заявление, в котором рассказал о своих диетах и привычках.

«Последние 15 лет я не употребляю алкоголь, кофеин, мясо, лекарства и фаст-фуд. С точки зрения здоровья это принесло хорошие результаты: лишь один раз за это время у меня была лихорадка. В остальное время я не болел», — рассказал глава мессенджера.

Дуров также сообщил о том, что еще больше ужесточил диету в прошлом году, отказавшись от глютена, молочных продуктов, яиц и фруктозы. По его словам, это помогло ему достичь большей продуктивности в работе и ясности ума, а также натренировало силу воли и самодисциплину.

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Другая техника, которой пользуется Павел Дуров для тренировки духа, — купание в ледяной воде.

«Если вам когда-нибудь приходилось плавать в озере с тонким слоем льда на его поверхности в течение нескольких минут, вы уже не будете прокрастинировать, начиная работу над скучным, но важным проектом», — советует Дуров.

В мае создатель Telegram перешел только на рыбу и морепродукты, а в этом месяце намерен попробовать кое-что совсем радикальное — полностью отказаться от еды.

«Я пью только воду последние шесть ней и пока чувствую себя прекрасно. Так как нулевое потребление пищи стимулирует мозг, я смог выполнить большое количество задач по работе», — заявил Павел Дуров.

Он отметил, что предки-охотники часто оставались без еды на долгое время, поэтому человеческий организм ждет, когда ему дадут перерыв в потреблении пищи хотя бы раз в год, что позволяет пищеварительной системе очиститься и «перезагрузиться».

«Именно поэтому в большинстве религий есть традиция поста — это безопасно и необходимо для тела и духа», — считает Дуров.

Кроме того, Дуров верит, что период голодания подарит ему несколько свежих идей для Telegram, что в конечном счете благотворно отразится на всех пользователях мессенджера.

«Радость наших пользователей всегда была и будет моим личным приоритетом», — заключил глава компании.

Социальные сети не замедлили отреагировать на откровения Дурова.

Павел Дуров решился на ампутацию ног ради развития Telegram. По его мнению, так он сможет меньше отрываться от компьютера и больше времени посвящать своему продукту — рома УГАРНЫЙ КАБАН бордунов (@romabordunov) 6 июня 2019 г.

Павел Дуров объявил, что перешел на каннибализм ради развития Telegram — Dr. Mengele (@Doctor_Mengele) 7 июня 2019 г.

Редкая фотография

Павел Дуров ест pic.twitter.com/ieW5GLDACG — Oleksandr Tarasov (@changa_chunga) 6 июня 2019 г.

Ранее за странными пищевыми привычками был замечен глава Twitter Джек Дорси, который так же, как и Павел Дуров, экспериментирует с диетами на протяжении долгого времени.

В апреле он рассказал о новом режиме, который вызвал широкое обсуждение и критику в сети — Джек Дорси ест раз в день в течение рабочей недели, а по выходным и вовсе голодает.

«Первый раз, когда я так сделал, день на третий мне казалось, что у меня начались галлюцинации. Это было очень странное состояние. Но потом я постепенно осознал, какую часть нашего времени мы посвящаем приемам пищи», — цитирует Дорси Daily Mail. Глава Twitter также отметил, что продолжительное голодание позволило ему почувствовать, как медленно течет время.

По словам Дорси, такой режим позволяет ему «сохранить остроту ума» и «продлить» световой день. Кроме того, питание раз в день якобы помогает ему более эффективно «фокусироваться» на работе.

Впрочем, пользователи социальных сетей оптимизма Дорси не разделили и приписали ему серьезную болезнь.

«Похоже, что у Джека Дорси серьезное нарушение пищевого поведения. Проходить в день по пять миль [около 8 км — Газета.Ru] и в то же время есть раз в день, а по выходным голодать — это не оздоровительный лайфхак... Это болезнь», — пишет юзер @CarolineMoss в своем твиттере.

Единственный прием пищи у Дорси проходит каждый вечер в промежуток между 18:30 и 21:00. Обычно он ест рыбу, цыпленка или стейк с салатом из овощей, а на десерт у Дорси ягоды либо темный шоколад. Он также употребляет мультивитамины и «огромное количество» витамина C.

Кроме этого, Дорси принимает по утрам ледяные ванны, которые тоже стимулируют его организм с самого начала дня. По словам главы Twitter, если он смог заставить себя залезть в холодную воду сразу после теплой постели, то он сможет выполнить любую задачу.

Стоит упомянуть и главу Facebook Марка Цукерберга, который известен личным вызовом 2011 года, когда он решил употреблять в пищу только тех животных, которых он убил самостоятельно.

Этот «челлендж» включал в себя мясо коз, свиней, птицу, а также лобстеров. При этом Цукерберг не только не стеснялся своих пристрастий, но и подавал мясо убитых им животных своим друзьям и гостям.

Особенные диеты соблюдал и покойный глава Apple Стив Джобс — иногда пища, которую он ел, включала в себя один или два продукта, которые он употреблял в течение недели, пренебрегая остальными. Так, например, однажды он питался лишь яблоками и морковью.