Разгром Долины? В США взялись за Amazon и Facebook

Правительство США намерено провести антимонопольное расследование в отношении Amazon, Apple, Facebook и Google на предмет злоупотребления своим положением на рынке, сообщает Reuters. По мнению издания, это может стать беспрецедентным событием, так как подразумевает под собой масштабную проверку крупнейших брендов мира.

Разбирательство будет осуществляться Федеральной торговой комиссией, которая займется Amazon и Facebook, и Министерством юстиции, которое проверит Apple и Google.

Reuters отмечает, что теперь двум федеральным агентствам нужно определить, желают ли они открыть официальное расследование. В любом случае, результаты проверки вряд ли будут быстрыми — предыдущие мероприятия в отношении Google заняли около двух лет.

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IT-компании из Кремниевой долины давно находятся под прицелом американских властей — конкуренты, законодатели и потребительские группы считают, что в руках этих фирм находится слишком много власти, что вредит пользователям и угрожает конкуренции.

На фоне новостей о проверке акции Facebook упали на 7,5%, Alphabet (владеет Google) — на 6%, Amazon — на 4,6%, и Apple — на 1%.

Федеральная торговая комиссия и министерство юстиции отказались от комментариев, ссылаясь на конфиденциальность этого дела.

Провести расследование в отношении Кремниевой долины давно предлагал президент США Дональд Трамп. В частности, претензии американского лидера касаются социальных сетей. По версии Трампа, Google, Facebook и Twitter заглушают консерваторов, подвергая их сообщения цензуре.

«Я думаю, что Google, Facebook и Twitter... относятся к консерваторам и республиканцам очень несправедливо», — сказал Трамп журналистам во время выступления в Белом доме в августе прошлого года.

Он отметил, что такая ситуация является «большой проблемой», так как эти компании пытаются «заставить замолчать» большое количество жителей США, которые придерживаются консервативных взглядов. По словам президента, это «неправильно», «несправедливо», и, возможно, «незаконно».

«Мы просто хотим справедливости», — заключил Трамп.

Кроме того, президент США критиковал Amazon за то, что он мешает развитию американской почтовой службы. Впрочем, доказательств этого Трамп так и не представил, и нападки в сторону Amazon могут быть связаны с его личной неприязнью к главе компании Джеффу Безосу.

Американские законодатели не отстают от Дональда Трампа и тоже призывают к расследованию деятельности IT-гигантов. По мнению сенатора-республиканца Линдси Грэма, бизнес-модель Google и Facebook подлежит «тщательной проверке».

«У них слишком много власти, и ее никто не ограничивает», — заявил Грэм.

Демократ Ричард Блументаль также потребовал от федеральных агентств принять решительные меры в отношении Кремниевой долины.

«Такие хищнические захваты власти требуют строгого и жесткого расследования, а также антимонопольных санкций», — написал сенатор из Коннектикута в своем Twitter-аккаунте.

Накануне Wall Street Journal стали известны подробности расследования минюста в отношении деятельности Google. Сообщается, что шесть лет назад, в 2013 году, Google уже являлся фигурантом подобного разбирательства, но дело было закрыто, и IT-компании удалось избежать штрафа.

На чем конкретно сосредоточится минюст США в рамках расследования, пока не известно, но источники WSJ сообщают о том, что Google нарушил соглашение с Федеральной торговой комиссией, которая ранее также заинтересовалась практиками резидента Кремниевой долины.

Это расследование может оказать существенное влияние на цифровую империю Google как в репутационном, так и в финансовом плане. Google занимает доминирующее положение на рынке интернет-поиска, а также владеет самой популярной мобильной операционной системой в мире — ОС Android.

Сенатор от демократов Элизабет Уоррен, которая намерена баллотироваться в президенты Соединенных Штатов в 2020 году, включила «разрушение Кремниевой долины» в список своих предвыборных обещаний.

Она пригрозила «сломать» Facebook, Google и Amazon, если одержит победу.

«Двадцать пять лет назад Facebook, Google и Amazon не существовали. Теперь они входят в список самых богатых и узнаваемых компаний мира. Это хорошая история, которая также служит напоминанием того, почему правительство должно ломать монополии и продвигать свободную конкуренцию», — пишет политик.